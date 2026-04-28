Paukenschlag, Allzeithoch und Kaufchance! Siemens Energy, Nordex und Zefiro Methane Aktie! Paukenschlag bei Siemens Energy. Der DAX-Konzern erhöht die Prognose für das Gesamtjahr. Das Unternehmen verdient sich mit seiner Netztechnik und seinen Gasturbinen am KI-Boom eine goldene Nase. Was sagen Analysten? Ein Newcomer auf deutschen …



