Frauen-Power im Gold-Hotspot: Das Erfolgsrezept von Newmont, Lahontan Gold und Paramount Gold Nevada Es war ein Beben, das weit über die Wall Street hinaus bis in die tiefsten Schächte der globalen Minenindustrie zu spüren war: Als Natascha Viljoen Anfang dieses Jahres den Chefsessel bei Newmont, dem größten Goldminenkonzern der Erde, übernahm, war …



