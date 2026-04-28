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    Wadephul trifft UN-Generalsekretär Guterres in New York

    Für Sie zusammengefasst
    • Wadephul setzt Besuch bei den Vereinten Nationen fort
    • Gespräche mit Guterres und IAEA Chef Grossi geplant
    • Werben für deutschen Sitz im UN Sicherheitsrat
    Wadephul trifft UN-Generalsekretär Guterres in New York
    Foto: Siarhei - 356130783

    NEW YORK (dpa-AFX) - Außenminister Johann Wadephul setzt an diesem Dienstag in New York seinen zweitägigen Besuch bei den Vereinten Nationen fort. In der UN-Zentrale in der US-Ostküstenmetropole will der CDU-Politiker unter anderem mit UN-Generalsekretär António Guterres sprechen. Neben den Kriegen im Iran und in der Ukraine dürfte dabei die Stärkung des multilateralen Systems eine wichtige Rolle spielen. Geplant ist auch ein Treffen mit dem Chef der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA), Rafael Grossi.

    Das Verhältnis der US-Regierung von Präsident Donald Trump und den Vereinten Nationen gilt als angespannt. Nach UN-Angaben schulden die USA der internationalen Organisation noch Milliarden Dollar. Trump hatte die Vereinten Nationen wiederholt als ineffektiv kritisiert, die USA aus mehreren UN-Einrichtungen und internationalen Abkommen zurückgezogen und einen auf ihn als Person zugeschnittenen internationalen "Friedensrat" ("Board of Peace") vorgestellt.

    Wadephul will bei seinen Gesprächen am East River auch um Unterstützung für die Kandidatur Deutschlands für einen nichtständigen Sitz im UN-Sicherheitsrat werben, dem mächtigsten Gremium der Weltorganisation. Die Wahl ist für Anfang Juni angesetzt. Deutschland bewirbt sich gemeinsam mit Österreich und Portugal um einen der beiden freien Sitze in der Gruppe der westeuropäischen und anderen Staaten./bk/DP/jha





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