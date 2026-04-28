König Charles spricht vor Kongress

WASHINGTON (dpa-AFX) - Während seines Staatsbesuchs in den USA wird der britische König Charles III. (77) an diesem Dienstag seine mit Spannung erwartete Rede vor dem US-Kongress halten. Charles ist erst der zweite Monarch nach seiner Mutter Queen Elizabeth II., der vor dem Kongress sprechen wird. Die Reise des Königs und seiner Frau, Königin Camilla (78), steht auch im Licht der zuletzt angespannten britisch-amerikanischen Beziehungen.

Im Raum steht die Frage, inwieweit der Monarch in seiner Rede darauf eingehen wird. US-Präsident Donald Trump hatte zuletzt unter anderem wegen der aus seiner Sicht fehlenden Unterstützung im Iran-Krieg immer wieder gegen die britische Regierung gewettert. Im Regierungssitz Downing Street hofft man daher, dass der König das Verhältnis der Verbündeten wieder in eine positive Richtung lenken kann. Trump gilt als großer Fan der britischen Royals.