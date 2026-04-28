Industrieverband Agrar e.V. (IVA) / Agrarchemie: Leichtes Wachstum auf ...

Agrarchemie: Leichtes Wachstum auf dem Pflanzenschutzmarkt, Düngemittelmarkt erholt sich / Heute Jahrespressekonferenz des Industrieverbands Agrar

Frankfurt/Main (ots) - Der Nettoinlandsumsatz (NIU) mit Pflanzenschutzmitteln in Deutschland belief sich im Geschäftsjahr 2025 auf 1,273 Milliarden Euro. Das bedeutet gegenüber dem Vorjahr (1,220 Mrd. Euro) ein Plus von 4,3 Prozent im Direktgeschäft zwischen der im Industrieverband Agrar e. V. (IVA) organisierten Industrie und dem Pflanzenschutzgroßhandel. Auf dem Düngemittelmarkt wuchs die Absatzmenge des wichtigsten Nährstoffs Stickstoff in der Düngesaison 2024/25 um 3,8 Prozent auf 1,137 Millionen Tonnen Stickstoffdünger (2023/24: 1,095 Mio. Tonnen).



Mehr Zahlen und Hintergründe präsentiert der IVA heute (28. April) im Rahmen seiner Jahrespressekonferenz um 11 Uhr (>> Anmeldung:

https://www.iva.de/iva-laedt-zur-jahrespressekonferenz-am-28-april-2026 ).