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    OTS

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    Industrieverband Agrar e.V. (IVA) / Agrarchemie: Leichtes Wachstum auf ...

    Für Sie zusammengefasst
    • Pflanzenschutz NIU 2025 1,273 Mrd 4,3 Prozent
    • Stickstoffdünger 2024/25 1,137 Mio t 3,8 Prozent
    • IVA 47 Mitglieder Pflanzenschutz und Ernährung
    OTS - Industrieverband Agrar e.V. (IVA) / Agrarchemie: Leichtes Wachstum auf ...
    Foto: Siarhei - 356130783

    Agrarchemie: Leichtes Wachstum auf dem Pflanzenschutzmarkt, Düngemittelmarkt erholt sich / Heute Jahrespressekonferenz des Industrieverbands Agrar
    Frankfurt/Main (ots) - Der Nettoinlandsumsatz (NIU) mit Pflanzenschutzmitteln in Deutschland belief sich im Geschäftsjahr 2025 auf 1,273 Milliarden Euro. Das bedeutet gegenüber dem Vorjahr (1,220 Mrd. Euro) ein Plus von 4,3 Prozent im Direktgeschäft zwischen der im Industrieverband Agrar e. V. (IVA) organisierten Industrie und dem Pflanzenschutzgroßhandel. Auf dem Düngemittelmarkt wuchs die Absatzmenge des wichtigsten Nährstoffs Stickstoff in der Düngesaison 2024/25 um 3,8 Prozent auf 1,137 Millionen Tonnen Stickstoffdünger (2023/24: 1,095 Mio. Tonnen).

    Mehr Zahlen und Hintergründe präsentiert der IVA heute (28. April) im Rahmen seiner Jahrespressekonferenz um 11 Uhr (>> Anmeldung:
    https://www.iva.de/iva-laedt-zur-jahrespressekonferenz-am-28-april-2026 ).

    Der Industrieverband Agrar e. V. (IVA) vertritt die Interessen der Hersteller von Betriebsmitteln für einen nachhaltigen Pflanzenbau in Deutschland. Die 47 Mitgliedsunternehmen engagieren sich in den Bereichen Pflanzenschutz, Pflanzenernährung, Pflanzenzüchtung, Biostimulanzien und Schädlingsbekämpfung. Die vom IVA vertretene Branche bietet innovative Produkte für eine moderne Landwirtschaft, professionellen Gartenbau und verantwortungsvolle Privatanwendung.

    Pressekontakt:

    Industrieverband Agrar e. V., Pressestelle
    Martin May
    Tel. +49 69 2556-1249 oder +49 151 54417692
    E-Mail: mailto:may.iva@vci.de
    https://www.iva.de
    https://twitter.com/IVA_Presse
    https://www.linkedin.com/company/industrieverband-agrar-iva

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/16070/6263940 OTS: Industrieverband Agrar e.V. (IVA)






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    OTS Industrieverband Agrar e.V. (IVA) / Agrarchemie: Leichtes Wachstum auf ... Der Nettoinlandsumsatz (NIU) mit Pflanzenschutzmitteln in Deutschland belief sich im Geschäftsjahr 2025 auf 1,273 Milliarden Euro. Das bedeutet gegenüber dem Vorjahr (1,220 Mrd. Euro) ein Plus von 4,3 Prozent im Direktgeschäft zwischen der im …
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