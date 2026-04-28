Verhaltene Nachfrage im Q1: Aussichten für 2026 bestätigt
Bucher Industries startet verhalten ins Jahr 2026: Der Umsatz sinkt, doch ein solider Auftragsbestand stützt den Ausblick – trotz wachsender politischer Unsicherheiten.
- Insgesamt verhaltene Nachfrage im Q1 2026: Konzernumsatz unter Vorjahr, dennoch bestätigt Bucher Industries wegen weiterhin solidem Auftragsbestand die Aussichten für 2026, warnt aber vor zunehmenden politischen Unsicherheiten.
- Konsolidierte Kennzahlen Q1 2026: Auftragseingang CHF 643 Mio. (−8.9%), Nettoumsatz CHF 725 Mio. (−7.3%), Auftragsbestand CHF 1’012 Mio. (−7.5%); durchschnittliche Vollzeitstellen 13’971 (+1.6%).
- Kuhn Group: Stark sinkender Auftragseingang (CHF 169 Mio., −27.4%), Nettoumsatz nahezu stabil (CHF 314 Mio.); erwartet auf vergleichbarer Basis Umsatzwachstum und höhere Betriebsgewinnmarge.
- Bucher Municipal: Auftragseingang gestiegen (CHF 154 Mio., +4.2%), Nettoumsatz deutlich tiefer (CHF 128 Mio., −12.7%) — Rückgang vor allem ausserhalb Europas; erwartet leichten Umsatzrückgang und leicht tiefere Marge.
- Bucher Hydraulics: Erholung setzt sich fort – Auftragseingang CHF 172 Mio. (+3.7%), Nettoumsatz CHF 164 Mio. (+0.9%); Nachfrage nach hydraulischen Lösungen und mobiler elektrischer Antriebstechnik steigt; Aussicht: leichter Umsatzanstieg und höhere Marge.
- Bucher Emhart Glass: Starker Umsatzrückgang (Nettoumsatz CHF 73 Mio., −35.3%), Auftragsbestand deutlich tiefer (CHF 110 Mio., −29.4%); Nachfrage weiterhin zurückhaltend, erwartet deutlich tieferen Umsatz und deutlich niedrigere Marge.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Bucher Industries ist am 28.04.2026.
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