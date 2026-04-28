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    Reparatur aller Wasserstoffzüge im Taunus bis Jahresende

    Für Sie zusammengefasst
    • RMV rechnet mit Reparatur aller Züge bis Jahresende
    • Brennstoffzellen im Aug 2025 mit Neuteilen ersetzt
    • Züge fahren nur auf RB12 und RB15 mit Diesel
    Reparatur aller Wasserstoffzüge im Taunus bis Jahresende
    Foto: Charles LIMA - stock.adobe.com

    HOFHEIM (dpa-AFX) - Nach dem verpatzten Start der Flotte von Wasserstoffzügen im Taunus rechnet der Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) damit, dass alle Bahnen bis Jahresende repariert sein werden. Seit August 2025 seien zunächst besonders störanfällige Bauteile der Brennstoffzellen durch neu entwickelte Teile eines anderen Lieferanten ersetzt worden, teilt ein RMV-Sprecher mit.

    Dies habe die Zuverlässigkeit bereits deutlich verbessert. Eine weitere Optimierung werde derzeit getestet. Anschließend soll sie im Jahresverlauf auf alle 27 Fahrzeuge ausgerollt werden.

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    Bisher ist nach Angaben des Herstellers Alstom noch keiner der Züge vollständig überarbeitet. Ziel sei aber, die Flotte im Laufe des Jahres mit einer neuen und deutlich verbesserten Brennstoffzellen-Generation auszurüsten. Die Tests zeigten eine deutlich höhere Zuverlässigkeit und Laufleistung.

    Geplant war für Dezember 2022 der Start der weltweit größten Flotte mit der umweltfreundlichen Technologie auf vier Linien im Taunusnetz. Doch von Beginn an gab es Probleme, zunächst mit der Lieferung, dann mit dem Betrieb.

    Aktuell fahren sie nach RMV-Angaben nur auf der RB12 Frankfurt-Königstein und der Strecke Bad Homburg - Brandoberndorf (RB15). Auf der RB15 sind die Wasserstoffzüge in Kombination mit Diesel-Ersatzzügen unterwegs./isa/DP/zb

    Alstom

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    ISIN:FR0010220475WKN:A0F7BK
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Alstom Aktie

    Die Alstom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,13 % und einem Kurs von 16,54 auf Lang & Schwarz (27. April 2026, 22:49 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Alstom Aktie um -2,32 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -31,03 %.

    Die Marktkapitalisierung von Alstom bezifferte sich zuletzt auf 7,64 Mrd..

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 20,714EUR. Von den letzten 7 Analysten der Alstom Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 34,00EUR was eine Bandbreite von -39,53 %/+105,59 % bedeutet.




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    Community Beiträge zu Alstom - A0F7BK - FR0010220475

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    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um den heftigen Kurssturz der Alstom-Aktie nach der Rücknahme von Free-Cashflow- und Margenzielen. Nutzer debattieren, ob es sich um Management‑Bereinigung oder operative Probleme handelt. Erwähnt werden Absturz bis ~30–36%, Aktie unter Buchwert, starkes Volumen, charttechnische Unterstützung bei 9–10 €, Nachkauf‑Strategien und Risiko weiterer Abverkäufe/Leerverkäufe.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Alstom eingestellt.

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    dpa-AFX
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