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    TAGESVORSCHAU

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    Termine am 28. April 2026

    Für Sie zusammengefasst
    • Viele Q1-Zahlen und Hauptversammlungen über den Tag
    • Viele große US-Berichte um 12:00 und 22:00 Uhr
    • Wichtige Konjunkturdaten und Notenbankentscheidungen
    TAGESVORSCHAU - Termine am 28. April 2026
    Foto: Siarhei - 356130783

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 28. April

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    TERMINE UNTERNEHMEN
    07:30 DEU: Mutares, Jahreszahlen (detailliert)
    08:00 GBR: Barclays, Q1-Zahlen
    08:00 GBR: BP, Q1-Zahlen
    08:00 DEU: Deutsche Euroshop, Geschäftsbericht
    08:00 SWE: Securitas AB, Q1-Zahlen
    10:30 FRA: EssilorLuxottica, Hauptversammlung
    11:00 ESP: Endesa, Hauptversammlung
    12:00 SCO: Natwest, Hauptversammlung
    12:00 USA: Spotify, Q1-Zahlen
    12:00 USA: UPS, Q1-Zahlen
    12:00 USA: Sherwin-Williams, Q1-Zahlen
    12:30 USA: General Motors, Q1-Zahlen
    12:30 USA: Kimberly-Clark, Q1-Zahlen
    12:55 USA: Coca-Cola, Q1-Zahlen
    13:00 DEU: Invesco, Q1-Zahlen
    13:00 USA: American Tower, Q1-Zahlen
    14:00 DEU: Deutsche Börse, Q1-Analystenkonferenz
    15:00 CHE: VAT, Hauptversammlung
    16:00 USA: Wells Fargo, Hauptversammlung
    17:30 CHE: Novartis, Q1-Zahlen
    17:45 FRA: Airbus Group, Q1-Zahlen
    19:00 USA: IBM, Hauptversammlung
    22:00 USA: Booking Holdings, Q1-Zahlen
    22:00 USA: T-Mobile US, Q1-Zahlen
    22:00 USA: Starbucks, Q2-Zahlen
    22:00 USA: Visa, Q2-Zahlen
    22:05 USA: Mondelez International, Q1-Zahlen
    22:10 NLD: NXP Semiconductors, Q1-Zahlen

    TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
    CHN: BYD, Q1-Zahlen
    DEU: NordLB, Geschäftsbericht
    NOR: Nordic Semiconductor, Q1-Zahlen
    USA: Corning, Q1-Zahlen
    USA: Paccar, Q1-Zahlen

    TERMINE KONJUNKTUR
    09:00 SPA: Arbeitsmarktdaten Q1/26
    10:00 EUR: EZB Verbraucherpreiserwartungen
    11:00 ITA: Erzeugerpreise 3/26
    14:15 USA: ADP-Daten zum Arbeitsmarkt
    15:00 USA: FHFA Hauspreisindex 2/26
    16:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 4/26
    16:00 USA: Verbrauchervertrauen 4/26
    JPN: Notenbank-Entscheidung mit Prognosen für die Preisentwicklung

    SONSTIGE TERMINE
    09:15 DEU: «Handelsblatt»-Konferenz: «Zukunft Retail Banking 2026», Frankfurt/M.

    09:30 DEU: Hapag-Lloyd und das Institut für Weltwirtschaft Kiel diskutieren über die Zukunft des globalen Handels und der Lieferketten

    11:00 DEU: Online-Jahres-Pk des Industrieverbands Agrar (IVA) °

    Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi





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