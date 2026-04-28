An jedem vierten Werktag ein Toter auf deutschen Baustellen

BERLIN (dpa-AFX) - In Deutschland stirbt im Schnitt an jedem vierten Werktag ein Mensch auf einer Baustelle oder in der Reinigung. Wie die Berufsgenossenschaft Bau und die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU) mitteilten, kamen im vergangenen Jahr 74 Menschen durch einen Arbeitsunfall in der Bauwirtschaft und den sogenannten baunahen Dienstleistungen ums Leben. Das waren vier weniger als ein Jahr zuvor. Zu den Werktagen zählen laut dem Bundesurlaubsgesetz alle Tage, die nicht Sonn- oder gesetzliche Feiertage sind.

Der Mitteilung zufolge starben 2025 zudem 400 Menschen infolge von Berufskrankheiten, "etwa weil Beschäftigte in der Vergangenheit mit Staub oder Asbest gearbeitet haben".