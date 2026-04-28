Amazon eröffnet neue Verteilzentren in Cottbus und Dahlewitz

Im September soll an der Autobahn 15 bei Cottbus ein Verteil-Standort mit rund 7.700 Quadratmetern Fläche und etwa 70 Mitarbeitern den Betrieb aufnehmen, wie das Unternehmen ankündigte. Das Zustellgebiet umfasse auch Südbrandenburg und Teile Nordsachsens. Im Oktober folgt ein weiteres Zentrum in Dahlewitz nahe Berlin - es soll mit rund 15.500 Quadratmetern doppelt so groß sein.

COTTBUS (dpa-AFX) - Amazon baut sein Logistiknetz in Brandenburg aus: In Cottbus und Dahlewitz an der Berliner Stadtgrenze eröffnet der Online-Versandhändler zwei neue Verteilzentren. Dort werden die ankommenden Pakete entladen, sortiert und für die Auslieferung an die Kunden auf Zustellfahrzeuge verteilt.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Die Lieferung an die Kunden solle damit beschleunigt werden, so Amazon. Für die Zustellung werden demnach bei lokalen Lieferpartnern zusätzlich etwa 200 Fahrer in Cottbus und 150 in Dahlewitz zuständig sein.

Amazon hat bereits drei Verteilzentren in Brandenburg: in Hoppegarten, Werder (Havel) und Schönefeld. An den Logistikstandorten in Brandenburg sind nach Angaben des Unternehmens bislang mehr als 1.000 Mitarbeiter beschäftigt.

Das Verteilnetz für die Paketzustellung baut Amazon auch in anderen Bundesländern aus - mit neuen Standorten in Ettenheim (Baden-Württemberg), Kassel (Hessen) und Salzgitter (Niedersachsen).

In der Verwaltung - also bei Bürojobs - streicht der weltgrößte Onlinehändler Tausende Stellen, wie der Konzern am Hauptsitz in Seattle angekündigt hatte. Er begründete dies mit dem Abbau von Hierarchieebenen und Bürokratie sowie mit dem wachsenden Einsatz von Künstlicher Intelligenz. Inwiefern Arbeitsplätze in Deutschland von Kürzungen betroffen sind, war bislang unklar./mow/DP/zb

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Amazon Aktie Die Amazon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,86 % und einem Kurs von 261,7 auf Nasdaq (28. April 2026, 01:59 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Amazon Aktie um +2,41 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +30,86 %. Die Marktkapitalisierung von Amazon bezifferte sich zuletzt auf 2,40 Bil.. Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 296,30USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 275,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 304,00USD was eine Bandbreite von +5,07 %/+16,15 % bedeutet.



