Amazon eröffnet neue Verteilzentren in Cottbus und Dahlewitz
- Zwei neue Amazon-Verteilzentren in Brandenburg
- Cottbus 7700 m² mit rund 70 Mitarbeitenden
- Lokale Zustellpartner mit rund 350 Fahrern
COTTBUS (dpa-AFX) - Amazon baut sein Logistiknetz in Brandenburg aus: In Cottbus und Dahlewitz an der Berliner Stadtgrenze eröffnet der Online-Versandhändler zwei neue Verteilzentren. Dort werden die ankommenden Pakete entladen, sortiert und für die Auslieferung an die Kunden auf Zustellfahrzeuge verteilt.
Im September soll an der Autobahn 15 bei Cottbus ein Verteil-Standort mit rund 7.700 Quadratmetern Fläche und etwa 70 Mitarbeitern den Betrieb aufnehmen, wie das Unternehmen ankündigte. Das Zustellgebiet umfasse auch Südbrandenburg und Teile Nordsachsens. Im Oktober folgt ein weiteres Zentrum in Dahlewitz nahe Berlin - es soll mit rund 15.500 Quadratmetern doppelt so groß sein.
Die Lieferung an die Kunden solle damit beschleunigt werden, so Amazon. Für die Zustellung werden demnach bei lokalen Lieferpartnern zusätzlich etwa 200 Fahrer in Cottbus und 150 in Dahlewitz zuständig sein.
Amazon hat bereits drei Verteilzentren in Brandenburg: in Hoppegarten, Werder (Havel) und Schönefeld. An den Logistikstandorten in Brandenburg sind nach Angaben des Unternehmens bislang mehr als 1.000 Mitarbeiter beschäftigt.
Das Verteilnetz für die Paketzustellung baut Amazon auch in anderen Bundesländern aus - mit neuen Standorten in Ettenheim (Baden-Württemberg), Kassel (Hessen) und Salzgitter (Niedersachsen).
In der Verwaltung - also bei Bürojobs - streicht der weltgrößte Onlinehändler Tausende Stellen, wie der Konzern am Hauptsitz in Seattle angekündigt hatte. Er begründete dies mit dem Abbau von Hierarchieebenen und Bürokratie sowie mit dem wachsenden Einsatz von Künstlicher Intelligenz. Inwiefern Arbeitsplätze in Deutschland von Kürzungen betroffen sind, war bislang unklar./mow/DP/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Amazon Aktie
Die Amazon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,86 % und einem Kurs von 261,7 auf Nasdaq (28. April 2026, 01:59 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Amazon Aktie um +2,41 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +30,86 %.
Die Marktkapitalisierung von Amazon bezifferte sich zuletzt auf 2,40 Bil..
Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 296,30USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 275,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 304,00USD was eine Bandbreite von +5,07 %/+16,15 % bedeutet.
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....Roth erwartet nun einen Quartalsumsatz von rund 179 Milliarden US-Dollar. Das operative Ergebnis soll bei bis zu 23 Milliarden US-Dollar landen — und damit die konzerneigene Prognose um etwa eine Milliarde übertreffen.
Das nordamerikanische Einzelhandelsgeschäft wächst derweil stabil im niedrigen zweistelligen Prozentbereich. Auch die internationalen Märkte legen solide zu. Steigende Treibstoffkosten belasten allerdings die Logistik und dämpfen die Margenentwicklung in diesem Segment leicht.
Der 29. April gilt an der Wall Street bereits als "Super Bowl Wednesday". Alphabet, Microsoft, Meta und Amazon legen am selben Tag ihre Bücher offen....>>>>https://www.boerse-express.com/news/articles/amazon-aws-wach…
....Analysten rechnen für das erste Quartal 2026 mit einem Umsatz von rund 177 Milliarden Dollar. Das wäre ein Plus von etwa 14 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Beim Gewinn je Aktie liegt die Konsensschätzung bei 1,63 Dollar.
Der eigentliche Gradmesser ist AWS. Der Cloud-Arm soll rund 36,8 Milliarden Dollar Umsatz beisteuern. Die erwartete Marge liegt bei 35,7 Prozent — deutlich unter dem Niveau, das Analysten noch im Oktober angesetzt hatten. Die Bandbreite der Schätzungen reicht von knapp 31 bis 40 Prozent. Das zeigt, wie uneinig der Markt über das Tempo der KI-Nachfrage ist.
Analysten erhöhen Kursziele
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https://www.fool.com/investing/2026/04/25/1-reason-id-still-buy-amazon-stock-hand-over-fist/
Der wichtigste Grund, in Amazon zu investieren, ist die Fähigkeit des Unternehmens, sich weiterzuentwickeln und innovativ zu sein.
Das Unternehmen hat sowohl im E-Commerce als auch im Bereich Cloud Computing Pionierarbeit geleistet.
https://www.sn.at/wirtschaft/oesterreich/amazon-plant-laut-zeitung-grossinvestition-in-oberoesterreich-art-647190