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    USB-C

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    Einheitliche Ladebuchse für alle Laptops in der EU

    Für Sie zusammengefasst
    • EU Pflicht USB-C Laden für neue Laptops bis 240W
    • Verkauf ohne Netzteil mit Piktogramm auf Packung
    • Auf USB-PD und Wattzahl beim Kabelkauf achten
    USB-C - Einheitliche Ladebuchse für alle Laptops in der EU
    Foto: Arne Dedert - DPA

    BERLIN (dpa-AFX) - Nach Smartphones und elektronischen Kleingeräten müssen nun auch alle neuen Laptops in der EU über einen standardisierten USB-C-Ladeanschluss verfügen. Damit endet eine jahrelange Übergangsfrist zur Umsetzung einer entsprechenden EU-Richtlinie.

    Bisher setzten viele Laptop-Hersteller - insbesondere im Bereich leistungsstarker Gaming-Geräte oder Workstations - auf Ladekabel, die mit Geräten anderer Hersteller inkompatibel waren. Proprietäre Rundstecker oder eckige Sonderformate zwangen Nutzer dazu, stets das Original-Netzteil mitzuführen. Mit der Neuregelung müssen jetzt alle mobilen Computer, die eine Leistungsaufnahme von bis zu 240 Watt haben, über USB-C geladen werden können.

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    Netzteil nicht immer inklusive

    Mit der EU-weiten Neuregelung sind die Laptop-Hersteller verpflichtet, ihre Geräte auch ohne ein Netzteil anzubieten. Ein Piktogramm auf der Verpackung gibt künftig Auskunft darüber, ob ein Ladegerät im Lieferumfang enthalten ist oder nicht. Dies soll verhindern, dass Haushalte unnötig viele USB-C-Netzteile ansammeln.

    Augen auf beim Kabelkauf

    Verbraucherinnen und Verbraucher müssen aber trotzdem genau hinschauen, welches Ladekabel sie verwenden. Mit dem einheitlichen Stecker verschwindet zwar das mechanische Problem, ein elektronisches bleibt jedoch bestehen: Nicht jedes USB-C-Kabel ist gleich.

    Während der Stecker immer passt, unterscheidet sich die Kapazität der Stromübertragung erheblich. Ein Standard-Kabel vom Smartphone ist oft nur für 15 bis 27 Watt ausgelegt. Ein moderner Laptop benötigt jedoch meist 65 bis 100 Watt oder sogar mehr. Wer ein ungeeignetes Kabel verwendet, riskiert, dass der Laptop nicht lädt oder die Fehlermeldung "Langsames Ladegerät" anzeigt.

    Anwender sollten beim Kauf eines Ladekabels auf die Kennzeichnung "Power Delivery" (USB-PD) und die angegebene Wattzahl (z.B. 100W oder 240W) achten. Nur zertifizierte Kabel garantieren, dass die volle Leistung sicher am Gerät ankommt./chd/DP/zb

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Apple Aktie

    Die Apple Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,27 % und einem Kurs von 267,6 auf Nasdaq (28. April 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Apple Aktie um -1,49 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,63 %.

    Die Marktkapitalisierung von Apple bezifferte sich zuletzt auf 3,35 Bil..

    Apple zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3800 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 304,25USD. Von den letzten 8 Analysten der Apple Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 280,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 325,00USD was eine Bandbreite von +4,63 %/+21,45 % bedeutet.




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