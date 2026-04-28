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    Pflegebevollmächtigte

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    System für viele 'schlicht nicht praktikabel'

    Für Sie zusammengefasst
    • Viele kleinteilige Leistungen überfordern Betroffene
    • Drei bis vier Budgets statt vieler Einzelleistungen
    • Frühzeitige Startbegleitung für pflegende Angehörige sichern
    Pflegebevollmächtigte - System für viele 'schlicht nicht praktikabel'
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    BERLIN (dpa-AFX) - Die Pflegebevollmächtige der Bundesregierung, Katrin Staffler, spricht sich für Vereinfachungen bei staatlichen Unterstützungsleistungen für Pflegebedürftige aus. Es gebe für viele einzelne Bereiche eigene Leistungen, bis hin zu kleinen Pauschalen etwa für Pflegehilfsmittel, sagte die CSU-Politikerin dem Nachrichtenportal "web.de News". Die Komplexität dieses Systems überfordere viele Menschen: "Es ist für viele schlicht nicht praktikabel."

    Die Bundesregierung will das System ihren Angaben zufolge mit der Pflegereform noch in diesem Jahr vereinfachen. Statt der Vielzahl kleinteiliger Einzelleistungen solle es künftig drei oder vier flexibel nutzbare Budgets geben. "Dazu schauen wir uns gerade an, wie sich die bisherigen Leistungen sinnvoll gruppieren lassen", sagte Staffler. "Die Vorteile wären: weniger Bürokratie, weniger Anträge, und vor allem könnten Betroffene dann viel individueller entscheiden, wofür sie die Unterstützung einsetzen."

    Aus Sicht von Staffler müssten pflegende Angehörige vor allem zu Beginn des Pflegeprozesses besser beraten werden. Ähnlich wie junge Eltern eine Hebamme haben, bräuchten auch pflegende Angehörige eine Art Startbegleitung, so die CSU-Politikerin. "Pflegende Angehörige stehen oft völlig allein vor einer komplexen und emotional belastenden Situation. Mit einer guten Anleitung von Beginn an hätten Angehörige die nötige Starthilfe und wüssten, welche konkreten Möglichkeiten und Angebote Entlastung schaffen."/wn/DP/zb





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