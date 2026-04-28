133 Millionen ausgefallene Stunden wegen Kurzarbeit

BERLIN (dpa-AFX) - Der Arbeitsausfall durch Kurzarbeit in Deutschland hat sich im vergangenen Jahr auf 133 Millionen Stunden vergrößert. Im Vorjahr fielen deshalb noch 124 Millionen Arbeitsstunden aus, davor 106 Millionen. Das geht aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Frage der Linken im Bundestag hervor, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Das verarbeitende Gewerbe war demnach jeweils am stärksten betroffen, allein 2025 mit 70,2 Millionen ausgefallenen Stunden, gefolgt vom Baugewerbe mit 40,7 Millionen Stunden.

Der Linken-Abgeordnete Cem Ince sagte der dpa: "Der zunehmende Arbeitsausfall durch Kurzarbeit zeigt: Unsere Wirtschaft befindet sich in einer Krise." Immer mehr Menschen würden unfreiwillig in Kurzarbeit geschickt. "Für sie bedeutet das massive finanzielle Einbußen", sagte Ince. "Gerade wenn das Gehalt ohnehin niedrig ist, reicht das Kurzarbeitergeld nicht aus."