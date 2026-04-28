Hauptgang aus abgebrochener Gala mit Trump gespendet

WASHINGTON (dpa-AFX) - Rund 2.600 Portionen des Hauptgangs der nach einem Angriffsversuch abgebrochenen Medien-Gala mit US-Präsident Donald Trump in Washington werden an Unterkünfte für missbrauchte Frauen und Kinder gespendet. Steak und Hummer seien für längere Haltbarkeit gefriergetrocknet worden, schrieb die Vorsitzende der Journalisten-Vereinigung, Weijia Jiang, auf der Plattform X.

Noch bevor der Hauptgang serviert werden konnte, wurde die Gala nach einem Angriffsversuch abgebrochen. Ein bewaffneter Mann rannte durch einen Kontrollpunkt vor dem Ballsaal im Washingtoner Hilton-Hotel und wurde weniger Meter weiter nach Schüssen festgenommen. Ein Beamter wurde bei dem Vorfall verletzt.

Die Journalisten-Vereinigung der im Weißen Haus akkreditierten Korrespondenten veranstaltet den traditionsreichen Gala-Abend seit mehr als 100 Jahren. Trump nahm am Samstag zum ersten Mal an der Veranstaltung teil, nachdem er ihr zuvor in beiden seinen Amtszeiten ferngeblieben war./so/DP/zb



