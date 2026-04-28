CATL-Aktie stürzt ab: Dieser 5-Milliarden-Plan schockt Anleger

Der Plan hat es in sich: Contemporary Amperex Technology will über eine Privatplatzierung rund 39,2 Milliarden Hongkong-Dollar einnehmen. Das entspricht etwa 5 Milliarden US-Dollar. Nach Abzug der Gebühren sollen CATL rund 39,1 Milliarden Hongkong-Dollar zufließen.

Die CATL-Aktie ist am Dienstag stark unter Druck geraten. Der chinesische Batterie-Gigant verlor zeitweise 8,5 Prozent an der Börse Hongkong, nachdem das Unternehmen eine milliardenschwere Kapitalmaßnahme in angekündigt hatte.

Für Anleger ist das zunächst ein Warnsignal, da eine Kapitalerhöhung bestehende Anteile verwässern kann. Genau diese Sorge dürfte den Kurs belastet haben. Die Aktie notierte zuletzt bei 618 Hongkong-Dollar und damit unter dem Platzierungspreis von 628,20 Hongkong-Dollar.

Doch der Konzern verkauft die Maßnahme als Angriff nach vorn. Das Geld soll in globale New-Energy-Projekte, Forschung und Entwicklung sowie in allgemeine Unternehmenszwecke fließen. Damit will CATL seine Expansion im Ausland beschleunigen, Produktionskapazitäten ausbauen und die eigene Null-Emissions-Strategie stärken.

Der Zeitpunkt ist brisant. CATL gehört zu den weltweit wichtigsten Batterieherstellern und profitiert von der Elektrifizierung des Verkehrs, dem Ausbau von Energiespeichern und der steigenden Nachfrage durch KI-Rechenzentren. Gleichzeitig ist die Aktie aufgrund hoher Erwartungen anfällig für jede Nachricht, die nach Verwässerung klingt.

Die operative Entwicklung bleibt stark: Im ersten Quartal stieg der Nettogewinn auf 20,7 Milliarden Yuan (umgerechnet 2,8 Milliarden US-Dollar). Das entspricht einem Plus von rund 49 Prozent gegenüber dem Vorjahr. HSBC bleibt deshalb optimistisch und verweist auf eine hohe Auslastung, eine solide Produktionspipeline sowie mögliche Marktanteilsgewinne. Wie CNBC berichtet, hat die Bank ihre Kursziele für die CATL-Aktien in Shenzhen und Hongkong angehoben und ihre Kaufempfehlungen bestätigt.

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Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion

Die Contemporary Amperex Technology Limited (H) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,32 % und einem Kurs von 68,47EUR auf Lang & Schwarz (28. April 2026, 07:24 Uhr) gehandelt.



