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    Rettet diese Feuerwehr-Serie den Sat.1-Vorabend?

    Für Sie zusammengefasst
    • Sat.1 TV-Start am 1. Juni ab 18 Uhr in Doppelfolgen
    • Joyn bietet ab 29. Mai die ersten zehn Folgen
    • Frieda kämpft gegen Schließung der Ortsfeuerwehr
    Rettet diese Feuerwehr-Serie den Sat.1-Vorabend?
    Foto: Matthias Balk - dpa

    BERLIN (dpa-AFX) - Der Privatsender Sat.1 hat den Beginn seiner neuen in Sachsen spielenden Vorabendserie "Frieda - Mit Feuer und Flamme" mit Laura Lippmann in der Hauptrolle terminiert. Die Produktion aus dem Hause Saxonia Media ist ab 1. Juni ab 18 Uhr in Doppelfolgen zu sehen.

    Beim Streamingdienst Joyn geht es schon ein paar Tage früher los: Dort stehen ab 29. Mai die ersten zehn Folgen zum Abruf bereit. Insgesamt wurden 162 Folgen produziert.

    Schwieriger Sendeplatz

    Die Serie wird einen schwierigen Sendeplatz übernehmen: Die aktuelle Sat.1-Soap "Ein Hof zum Verlieben" hat keine besonders guten Einschaltquoten.

    Die Serie dreht sich um eine Krankenschwester, die in ihrer Heimat im Elbsandsteingebirge gegen die Schließung der örtlichen Freiwilligen Feuerwehr kämpft. Außerdem muss sie ihre neu entflammten Gefühle für den charmanten Feuerwehrmann Mirko (Sebastian Deyle) mit ihrer alten Flamme im Ort, Bürgermeister Felix (Christopher Kohn), ins Gleichgewicht bringen.

    Der Drehstart von "Frieda" erfolgte schon im September 2024, bis zur Ausstrahlung jetzt ist also vergleichsweise viel Zeit vergangen.

    Mehr Details zum Inhalt

    Frieda, eine alleinerziehende Intensivkrankenschwester, kehrt mit ihrer 18-jährigen Tochter Pippa (Natascha Weitzendorf) ins idyllische Liebitz in der Sächsischen Schweiz zurück. Ihr Ex-Partner und Vater von Pippa, Bürgermeister Felix, plant die Schließung der örtlichen Feuerwehr. Das will Frieda als Tochter des ehemaligen Wehrleiters Otto (Andreas Borcherding) nicht akzeptieren. Außerdem entwickelt sie Gefühle für den Feuerwehrmann Mirko. Soll sie ihm eine Chance geben oder flammt die alte Liebe zu Felix wieder auf?/gth/DP/zb

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ProSiebenSat.1 Media Aktie

    Die ProSiebenSat.1 Media Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,44 % und einem Kurs von 4,109 auf Lang & Schwarz (27. April 2026, 22:49 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ProSiebenSat.1 Media Aktie um -5,73 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,94 %.

    Die Marktkapitalisierung von ProSiebenSat.1 Media bezifferte sich zuletzt auf 957,16 Mio..

    ProSiebenSat.1 Media zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,1600 %.

    Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 6,2500EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 4,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 8,0000EUR was eine Bandbreite von -2,63 %/+94,74 % bedeutet.




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