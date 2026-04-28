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    Kursaal Bern: Stabile Leistung in anspruchsvoller Marktlage

    Trotz anspruchsvollem Umfeld behauptet sich der Kursaal Bern 2025 mit solider Ertragskraft, gezielten Investitionen und klarer Ausrichtung auf Digitalisierung und Nachhaltigkeit.

    Kursaal Bern: Stabile Leistung in anspruchsvoller Marktlage
    Foto: adobe.stock.com
    • Wichtige Kennzahlen 2025: Umsatz CHF 74.7 Mio (−1.9), EBITDA CHF 12.4 Mio (−0.7), anteiliges Jahresergebnis CHF 3.7 Mio (−0.5), Eigenkapitalquote 70.3% (+2.5 PP), Vollzeitstellen 382 (−15 FTE).
    • Insgesamt stabile Leistung: Erwartungen erfüllt und weiterhin gute operative Rentabilität/EBITDA‑Marge dank effizientem Kostenmanagement und Prozessoptimierungen.
    • Casinos/Gaming: Rückgänge beim Bruttospielertrag in den terrestrischen Casinos (insbesondere Casino Neuchâtel), während das Onlinecasino 7melons.ch erfreulich wächst; Grand Casino Kursaal Bern konnte das Jahresergebnis steigern.
    • Operative Herausforderungen: Sperrung der Kornhausbrücke belastete die Gastronomie; verändertes Konsumverhalten und ungünstiges Juli‑Wetter wirkten zusätzlich belastend.
    • Investitionen & Digitalisierung: Neue Technikpartnerschaft mit der IDS Group, Kursaal beteiligt sich an AV‑Investitionen; zum Jahresende wurden immaterielle Vermögenswerte von CHF 1.6 Mio aktiviert; Digitalisierung bringt Produktivitätsvorteile, aber auch Cyber‑ und Datenrisiken.
    • Nachhaltigkeit, Personal & Ausblick: Green Key‑Rezertifizierung; 533 Mitarbeitende (382 FTE) aus ~45 Nationen, 21 Lernende; >2.5 t Lebensmittel vor Vernichtung gerettet; Verwaltungsrat schlägt Dividende von CHF 22.00/Aktie vor; 2026 wird trotz geopolitischer Risiken moderates Wachstum erwartet (GV 6. Juni 2026).






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