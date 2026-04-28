STRATEC präsentiert beeindruckende Geschäftszahlen 2025!
Trotz Gegenwind im Markt behauptet STRATEC 2025 sein Umsatzniveau, justiert die Profitabilität und stellt zugleich die Weichen für ambitioniertes Wachstum bis 2030.
Foto: Stratec SE
- Der Konzernumsatz 2025 lag währungsbereinigt nahezu auf Vorjahresniveau bei 250,9 Mio. €, trotz eines herausfordernden Marktumfelds
- Die adjustierte EBIT-Marge sank auf 10,0 % (2024: 13,0 %), erreichte aber trotz niedrigerer Skaleneffekte das untere Ende der Prognose
- Im vierten Quartal 2025 gab es eine starke Dynamik bei Systemverkäufen, insbesondere im Bereich Immunoassay-Systeme
- Für 2026 wird ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich erwartet, mit einer stabilen EBIT-Marge auf Vorjahresniveau
- Das Unternehmen plant Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte von 6,5 % bis 8,5 % des Umsatzes für 2026
- Für den Zeitraum bis 2030 strebt STRATEC ein durchschnittliches jährliches Umsatzwachstum von 6,0 % bis 8,0 % bis 2028 und 10,0 % bis 12,0 % für 2029/2030 an, mit einer angestrebten EBIT-Marge von mindestens 15 % bis 2030
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Jahresfinanzbericht, bei STRATEC ist am 28.04.2026.
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