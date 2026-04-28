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    STRATEC präsentiert beeindruckende Geschäftszahlen 2025!

    Trotz Gegenwind im Markt behauptet STRATEC 2025 sein Umsatzniveau, justiert die Profitabilität und stellt zugleich die Weichen für ambitioniertes Wachstum bis 2030.

    STRATEC präsentiert beeindruckende Geschäftszahlen 2025!
    Foto: Stratec SE
    • Der Konzernumsatz 2025 lag währungsbereinigt nahezu auf Vorjahresniveau bei 250,9 Mio. €, trotz eines herausfordernden Marktumfelds
    • Die adjustierte EBIT-Marge sank auf 10,0 % (2024: 13,0 %), erreichte aber trotz niedrigerer Skaleneffekte das untere Ende der Prognose
    • Im vierten Quartal 2025 gab es eine starke Dynamik bei Systemverkäufen, insbesondere im Bereich Immunoassay-Systeme
    • Für 2026 wird ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich erwartet, mit einer stabilen EBIT-Marge auf Vorjahresniveau
    • Das Unternehmen plant Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte von 6,5 % bis 8,5 % des Umsatzes für 2026
    • Für den Zeitraum bis 2030 strebt STRATEC ein durchschnittliches jährliches Umsatzwachstum von 6,0 % bis 8,0 % bis 2028 und 10,0 % bis 12,0 % für 2029/2030 an, mit einer angestrebten EBIT-Marge von mindestens 15 % bis 2030

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Jahresfinanzbericht, bei STRATEC ist am 28.04.2026.


    STRATEC

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    ISIN:DE000STRA555WKN:STRA55
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