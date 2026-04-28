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    STRABAG 2025: Bisher bestes Ergebnis mit starkem Wachstum

    STRABAG setzt 2025 neue Maßstäbe: Rekordumsatz, volle Auftragsbücher und starke Ertragskraft untermauern die führende Rolle im Bau- und Infrastruktursektor.

    STRABAG 2025: Bisher bestes Ergebnis mit starkem Wachstum
    • Das Geschäftsjahr 2025 war das bisher erfolgreichste Jahr für STRABAG mit einem Umsatzanstieg auf über € 20 Mrd.
    • Der Auftragsbestand wurde um 24 % auf über € 31 Mrd. erhöht, vor allem durch Wachstum in den Bereichen Mobilität, Energie, Wasser und High-Tech-Industriebau.
    • Das EBIT stieg um 17 % auf € 1.247 Mio., die EBIT-Marge erreichte mit 6,7 % ein hohes Niveau (2024: 6,1 %).
    • Das Konzernergebnis erhöhte sich um 11 % auf € 916 Mio., das Ergebnis je Aktie lag bei € 7,94 (2024: € 7,35).
    • Für 2026 wird eine Leistungssteigerung auf rund € 22 Mrd. erwartet, mit einer EBIT-Marge zwischen 5,0 % und 5,5 %.
    • Die Eigenkapitalquote stieg auf 35,9 %, die Netto-Cash-Position auf € 3.518 Mio., und der Cashflow aus der Geschäftstätigkeit erhöhte sich auf € 1.803 Mio.

    Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei STRABAG ist am 28.04.2026.


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