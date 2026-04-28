STRABAG 2025: Bisher bestes Ergebnis mit starkem Wachstum
STRABAG setzt 2025 neue Maßstäbe: Rekordumsatz, volle Auftragsbücher und starke Ertragskraft untermauern die führende Rolle im Bau- und Infrastruktursektor.
- Das Geschäftsjahr 2025 war das bisher erfolgreichste Jahr für STRABAG mit einem Umsatzanstieg auf über € 20 Mrd.
- Der Auftragsbestand wurde um 24 % auf über € 31 Mrd. erhöht, vor allem durch Wachstum in den Bereichen Mobilität, Energie, Wasser und High-Tech-Industriebau.
- Das EBIT stieg um 17 % auf € 1.247 Mio., die EBIT-Marge erreichte mit 6,7 % ein hohes Niveau (2024: 6,1 %).
- Das Konzernergebnis erhöhte sich um 11 % auf € 916 Mio., das Ergebnis je Aktie lag bei € 7,94 (2024: € 7,35).
- Für 2026 wird eine Leistungssteigerung auf rund € 22 Mrd. erwartet, mit einer EBIT-Marge zwischen 5,0 % und 5,5 %.
- Die Eigenkapitalquote stieg auf 35,9 %, die Netto-Cash-Position auf € 3.518 Mio., und der Cashflow aus der Geschäftstätigkeit erhöhte sich auf € 1.803 Mio.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei STRABAG ist am 28.04.2026.
+1,94 %
-4,66 %
+3,28 %
-4,66 %
+21,95 %
+114,11 %
+167,93 %
+218,42 %
+71,97 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte