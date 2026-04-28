Umsatz stabil, Profit wächst – so gelingt die Erfolgsgeschichte
Trotz rückläufiger Umsätze im ersten Quartal 2026 zeigt das Unternehmen robuste Ertragskraft, steigende Margen und eine unveränderte Prognose für das Gesamtjahr.
Foto: SIG Group
- Der Umsatz im ersten Quartal 2026 blieb währungsbereinigt stabil im Vergleich zum Vorjahr, mit einem Rückgang von 0,2% bei konstanten Kunststoffpreisen
- Die ausgewiesenen Umsatzzahlen sanken um 4,2% auf 714,3 Mio. EUR, hauptsächlich aufgrund regionaler Nachfrageverschiebungen
- Die bereinigte EBIT-Marge stieg auf 13,4% (Vorjahr: 12,8%), was auf Effizienzgewinne und Rohmaterialkostenvorteile zurückzuführen ist
- Das bereinigte Nettoergebnis erhöhte sich auf 48,1 Mio. EUR, während der Nettogewinn auf 67,3 Mio. EUR anstieg, vor allem durch nicht realisierte Gewinne und geringere Abschreibungen
- Die Nettoinvestitionen beliefen sich auf 43,5 Mio. EUR, deutlich weniger als im Vorjahr, was auf geringere Investitionsausgaben und Verkaufserlöse zurückzuführen ist
- Der Verschuldungsgrad stieg leicht auf 3,1x Nettoverschuldung, nach einer Anleiheemission im April 2026, wobei die Prognose für 2026 unverändert bleibt
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei SIG Group ist am 28.07.2026.
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