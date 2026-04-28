PALFINGER AG startet profitabel ins Jahr 2026 – Wachstum voraus
Mit solidem Wachstum, stabilen Auftragsbüchern und neuer ATX-Aufnahme legt PALFINGER 2026 den Grundstein für ein Jahr der Innovation, Expansion und nachhaltigen Erfolge.
- Das Umsatzwachstum im ersten Quartal 2026 beträgt +1,6 % im Vergleich zum Vorjahr, mit EUR 561,5 Mio.
- Das EBIT liegt bei EUR 41,3 Mio., was eine Steigerung um 3,0 % gegenüber dem ersten Quartal 2025 darstellt
- Das Auftragsbuch ist stabil bei rund EUR 1 Mrd. mit einer Reichweite von fünf Monaten
- Die Region Europa (EMEA) verzeichnete einen deutlichen Nachfrageanstieg, während Nordamerika weiterhin herausfordernd bleibt
- PALFINGER ist seit März 2026 wieder im österreichischen Leitindex ATX vertreten, was die Sichtbarkeit am Kapitalmarkt erhöht
- Für 2026 strebt das Unternehmen an, eines der erfolgreichsten Jahre der Geschichte zu werden, mit einem Fokus auf Innovation, globale Expansion und nachhaltiges Wachstum
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Palfinger ist am 28.04.2026.
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