Stockende Iran-Verhandlungen und hohe Ölpreise hemmen





Soviel Niveau...kannst du die Kindergartensch*** eigentlich nicht endlich mal lassen? Und einfach mal saubere, strukturierte Beiträge, die was nützen, bringen? Ist dir die Zeit echt nicht zu schade? :) Na gut, sei`s drum.





Die letzten Wochen wild und ohne Plan einfach immer reingesprungen, jeder vermeintliche Trade erstmal im Minus gewesen. Dazu kommt: Einen Trade immer wieder nachgekauft bis fast K.O. - und diese Person, die zudem wiederholt erkennen lässt, dass sie vom DAX wie auch der Wirtschaft keine Ahnung hat (aber große HSBC Connections etc. hat wohlgemerkt), spuckt der maßen Töne :D eigentlich unglaublich bzw. fast schon D. Trump 2.0 ;)





Öl gerade einen Peka nach oben gemacht, was den Dax bis runter auf 980 getrieben hat. Aktuell läuft einen Gegenbewegung - bei 060 hier versuche ich einen Long, SL diesmal knapp auf 020 mal gezogen (bisschen Puffer von heute Morgen habe ich ja :> ) . Erstes Target die 090