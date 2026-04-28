BARCLAYS stuft Deutsche Börse AG auf 'Overweight'
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Deutsche Börse mit einem Kursziel von 310 Euro belassen. Das operative Ergebnis des ersten Quartals habe dank höherer Erträge um 2 Prozent über dem von den Eschbornern veröffentlichten Konsens gelegen, schrieb Grace Dargan am Montagabend nach den Zahlen. Nach dem starken Lauf der Aktien komme es aber vor allem auf die Signale aus der Telefonkonferenz am frühen Dienstagnachmittag an./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.04.2026 / 18:34 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2026 / 18:34 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.04.2026 / 18:34 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2026 / 18:34 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Deutsche Boerse Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,02 % und einem Kurs von 265,4EUR auf Lang & Schwarz (28. April 2026, 07:18 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Grace Dargan
Analysiertes Unternehmen: Deutsche Börse AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 310
Kursziel alt: 310
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Grace Dargan
Analysiertes Unternehmen: Deutsche Börse AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 310
Kursziel alt: 310
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
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