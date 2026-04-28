JEFFERIES stuft Deutsche Börse AG auf 'Buy'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Deutsche Börse mit einem Kursziel von 280 Euro auf "Buy" belassen. Die Eschborner hätten die zuletzt gestiegenen Erwartungen im ersten Quartal ein wenig übertroffen, schrieb Tom Mills am Montagabend nach den Zahlen. Unter dem Strich sei es ein starker Jahresauftakt gewesen. Mills erinnerte aber an den starken Lauf der Aktien seit dem Zwischentief im Februar./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.04.2026 / 17:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2026 / 17:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.04.2026 / 17:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2026 / 17:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Deutsche Boerse Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,02 % und einem Kurs von 265,4EUR auf Lang & Schwarz (28. April 2026, 07:24 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Tom Mills
Analysiertes Unternehmen: Deutsche Börse AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 280
Kursziel alt: 280
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Tom Mills
Analysiertes Unternehmen: Deutsche Börse AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 280
Kursziel alt: 280
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