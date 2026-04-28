JEFFERIES stuft Deutsche Börse AG auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Deutsche Börse mit einem Kursziel von 280 Euro auf "Buy" belassen. Die Eschborner hätten die zuletzt gestiegenen Erwartungen im ersten Quartal ein wenig übertroffen, schrieb Tom Mills am Montagabend nach den Zahlen. Unter dem Strich sei es ein starker Jahresauftakt gewesen. Mills erinnerte aber an den starken Lauf der Aktien seit dem Zwischentief im Februar./rob/ag/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 27.04.2026 / 17:33 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2026 / 17:33 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Deutsche Boerse Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,02 % und einem Kurs von 265,4EUR auf Lang & Schwarz (28. April 2026, 07:24 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Tom Mills

Analysiertes Unternehmen: Deutsche Börse AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 280

Kursziel alt: 280

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 280,00 € , was eine Steigerung von +5,26% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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