JPMORGAN stuft BAYER AG auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Bayer mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Richard Vosser ging am Montagabend auf die mündliche Verhandlung des Durnell-Falls vor dem obersten US-Gericht ein. Mit der Entscheidung des Supreme Courts sei Ende Juni zu rechnen. Sie habe Signalwirkung für etwa 80 Prozent der anhängigen Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten. Bis zum 4. Juni haben Kläger noch die Möglichkeit, sich einem Milliarden-Vergleich anzuschließen./rob/ag/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 27.04.2026 / 21:12 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2026 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,74 % und einem Kurs von 37,60EUR auf Lang & Schwarz (27. April 2026, 22:49 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Richard Vosser

Analysiertes Unternehmen: BAYER AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 50

Kursziel alt: 50

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

