BARCLAYS stuft BAYER AG auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Bayer mit einem Kursziel von 48 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Charles Pitman-King ging am Montagabend auf die mündliche Verhandlung des Durnell-Falls vor dem obersten US-Gericht ein. Einige Fragen der Juristen hätten bei ihm für Optimismus gesorgt, so der Experte. Insgesamt sieht er seine positive Einschätzung des Weges aus den Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten bestätigt./ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 27.04.2026 / 20:45 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2026 / 20:49 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,74 % und einem Kurs von 37,60EUR auf Lang & Schwarz (27. April 2026, 22:49 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Charles Pitman-King

Analysiertes Unternehmen: BAYER AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 48

Kursziel alt: 48

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

