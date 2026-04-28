JPMORGAN stuft Vonovia auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vonovia mit einem Kursziel von 34,50 Euro auf "Overweight" belassen. Die Neubewertung der Inflations- und Zinsrisiken im Zuge des Nahost-Kriegs habe die Aktien enorm belastet, schrieb Neil Green am Montagabend. Er nahm in seiner Analyse nun vor allem die künftigen Kosten für den Schuldendienst sowie die Aussichten für die Bewertung der Immobilien ins Visier. Im Basisszenario sieht er für beide Aspekte nur geringe Risiken. Vonovia-Aktien böten enormen Wert. Für einen Kursanstieg bräuchte es aber wohl moderatere Inflations- und Zinsaussichten./ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 27.04.2026 / 20:22 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2026 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Vonovia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,09 % und einem Kurs von 23,10EUR auf Lang & Schwarz (28. April 2026, 07:21 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Neil Green

Analysiertes Unternehmen: Vonovia

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 34,50

Kursziel alt: 34,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 34,50 € , was eine Steigerung von +49,09% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer