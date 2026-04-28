Chinesischer E-Autobauer
BYD-Schock in Europa: EU nimmt Ungarn-Werk ins Visier! Was ist da los?
Ausgerechnet in Europa wird BYD von schweren Vorwürfen eingeholt: Arbeiter sollen in Ungarn unter extremen Bedingungen geschuftet haben. Für den Tesla-Rivalen kommt der Fall zur Unzeit. Die Aktie dreht ins Minus.
BYD wollte Europa erobern. Jetzt gerät ausgerechnet das neue Vorzeigeprojekt in Ungarn zum politischen Risiko. Nach Informationen von CNBC wurde der chinesische Elektroauto-Riese im Europäischen Parlament wegen mutmaßlicher Arbeitsrechtsverstöße auf der Baustelle seines Werks in Szeged thematisiert.
Der Vorwurf wiegt schwer: Von BYD beauftragte Bauunternehmen sollen laut einem Bericht der Organisation China Labor Watch Tausende Beschäftigte 7 Tage pro Woche und teils mehr als 12 Stunden täglich eingesetzt haben. Im Februar soll ein Arbeiter bei einem Kraneinsatz ums Leben gekommen sein. Ungarns Rettungsdienst bestätigte CNBC, seit dem 1. Februar 12 Mal zum Werksgelände gerufen worden zu sein – darunter wegen eines Todesfalls.
Für BYD kommt der Fall zur denkbar ungünstigen Zeit. Der Konzern expandiert aggressiv nach Europa, will mit lokaler Produktion Zölle umgehen und Tesla Marktanteile abjagen. In den ersten 2 Monaten des Jahres haben sich die Neuzulassungen von BYD in der EU laut CNBC mehr als verdoppelt. Die Fabrik in Szeged soll bei voller Auslastung 300.000 Autos pro Jahr bauen.
Brisant ist auch die Verbindung zu einem früheren Skandal: Ein in Ungarn genannter Auftragnehmer gehört zu derselben chinesischen Baugruppe, die bereits mit BYDs Werk in Brasilien in Verbindung gebracht wurde. Dort hatten Arbeitsbehörden 2024 schwere Missstände festgestellt. BYD hatte damals erklärt, die Zusammenarbeit mit der brasilianischen Tochter beendet zu haben.
Noch gibt es keine offizielle Reaktion von BYD auf die neuen CNBC-Anfragen. Für Anleger ist der Fall trotzdem ein Warnsignal. BYD steht nicht nur für Wachstum, günstige E-Autos und Teslas gefährlichsten Herausforderer. Der Konzern steht nun auch im Zentrum einer Debatte, die für China-Aktien in Europa schnell teuer werden kann: Menschenrechte, Lieferketten, politische Kontrolle.
An der Börse Stuttgart verliert die BYD-Aktie im frühen Handel rund 1,5 Prozent. Ein Anteilschein kostet aktuell 11,38 Euro (08:01 Uhr MESZ).
*ab 500 Euro Ordervolumen, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen
Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion