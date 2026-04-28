BYD-Schock in Europa: EU nimmt Ungarn-Werk ins Visier! Was ist da los?

Der Vorwurf wiegt schwer: Von BYD beauftragte Bauunternehmen sollen laut einem Bericht der Organisation China Labor Watch Tausende Beschäftigte 7 Tage pro Woche und teils mehr als 12 Stunden täglich eingesetzt haben. Im Februar soll ein Arbeiter bei einem Kraneinsatz ums Leben gekommen sein. Ungarns Rettungsdienst bestätigte CNBC, seit dem 1. Februar 12 Mal zum Werksgelände gerufen worden zu sein – darunter wegen eines Todesfalls.

BYD wollte Europa erobern. Jetzt gerät ausgerechnet das neue Vorzeigeprojekt in Ungarn zum politischen Risiko. Nach Informationen von CNBC wurde der chinesische Elektroauto-Riese im Europäischen Parlament wegen mutmaßlicher Arbeitsrechtsverstöße auf der Baustelle seines Werks in Szeged thematisiert.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Für BYD kommt der Fall zur denkbar ungünstigen Zeit. Der Konzern expandiert aggressiv nach Europa, will mit lokaler Produktion Zölle umgehen und Tesla Marktanteile abjagen. In den ersten 2 Monaten des Jahres haben sich die Neuzulassungen von BYD in der EU laut CNBC mehr als verdoppelt. Die Fabrik in Szeged soll bei voller Auslastung 300.000 Autos pro Jahr bauen.

Brisant ist auch die Verbindung zu einem früheren Skandal: Ein in Ungarn genannter Auftragnehmer gehört zu derselben chinesischen Baugruppe, die bereits mit BYDs Werk in Brasilien in Verbindung gebracht wurde. Dort hatten Arbeitsbehörden 2024 schwere Missstände festgestellt. BYD hatte damals erklärt, die Zusammenarbeit mit der brasilianischen Tochter beendet zu haben.

Noch gibt es keine offizielle Reaktion von BYD auf die neuen CNBC-Anfragen. Für Anleger ist der Fall trotzdem ein Warnsignal. BYD steht nicht nur für Wachstum, günstige E-Autos und Teslas gefährlichsten Herausforderer. Der Konzern steht nun auch im Zentrum einer Debatte, die für China-Aktien in Europa schnell teuer werden kann: Menschenrechte, Lieferketten, politische Kontrolle.

An der Börse Stuttgart verliert die BYD-Aktie im frühen Handel rund 1,5 Prozent. Ein Anteilschein kostet aktuell 11,38 Euro (08:01 Uhr MESZ).

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Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



