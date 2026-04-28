Mutares: Umsatzsprung, US-Expansion & Ziele bis 2030 – Wachstum im Fokus
Mutares setzt ihren Wachstumskurs eindrucksvoll fort: Deutlich höhere Gewinne, steigende Umsätze, ambitionierte Ziele bis 2030 und eine strategische Expansion in den US-Markt prägen 2025.
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- Der Jahresüberschuss der Mutares-Holding wurde im Geschäftsjahr 2025 auf 130,4 Mio. EUR gesteigert, im Vergleich zu 108,3 Mio. EUR im Vorjahr
- Der Konzernumsatz stieg auf 6,5 Mrd. EUR (Vorjahr: 5,3 Mrd. EUR), das EBITDA auf 675,3 Mio. EUR (Vorjahr: 117,1 Mio. EUR), und das Adjusted EBITDA verbesserte sich auf -31,2 Mio. EUR (Vorjahr: -85,4 Mio. EUR)
- Für 2026 wird ein Konzernumsatz zwischen 7,9 Mrd. EUR und 9,1 Mrd. EUR sowie ein Jahresüberschuss von 165 Mio. EUR bis 200 Mio. EUR prognostiziert
- Mittelfristziele bis 2030: jährliches Wachstum von mindestens 25 % beim Konzernumsatz und Jahresüberschuss
- Erfolgreiche Kapitalerhöhung mit Bruttoerlösen von 105 Mio. EUR sowie eine US-Expansion mit neuen Standorten und Akquisitionen, insbesondere im Bereich Chemicals & Materials
- Mutares plant, den Verschuldungsgrad durch Rückkäufe der Anleihen bis Ende 2026 auf 250-300 Mio. EUR zu reduzieren und eine mögliche Rückkaufaktion im Mai 2026 durchzuführen
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Jahresfinanzbericht 2025, bei mutares ist am 28.04.2026.
Der Kurs von mutares lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 25,20EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,98 % im Minus.
14 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 25,33EUR das entspricht einem Plus von +0,50 % seit der Veröffentlichung.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 17.664,79PKT (-0,50 %).
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