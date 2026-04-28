BERENBERG stuft Flatexdegiro auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Flatexdegiro von 42 auf 45 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Mit Blick auf die vor einigen Tagen veröffentlichten, guten Quartalszahlen habe er seine Schätzungen für den Online-Broker angehoben, schrieb Christoph Greulich in einer Einschätzung vom Montagnachmittag. Angesichts der negativen Kursreaktion wegen Sorgen über den zunehmenden Wettbewerb und den konservativen Ausblick, die er für übertrieben halte, sei die Aktie nun sehr attraktiv bewertet. Er rechne weiter mit einer Anhebung der Jahresziele um die Zweitquartalszahlen im Juli./rob/gl/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 27.04.2026 / 16:33 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die flatexDEGIRO Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,16 % und einem Kurs von 31,50EUR auf Lang & Schwarz (28. April 2026, 07:49 Uhr) gehandelt.