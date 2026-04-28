BARCLAYS stuft Südzucker auf 'Overweight'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Südzucker nach vorläufigen Jahreszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 15 Euro belassen. Der Zuckerkonzern habe mit dem operativen Ergebnis die Konsensschätzung übertroffen, schrieb Alex Sloane in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zudem könnte sich der bestätigte Ausblick auf das neue Geschäftsjahr als konservativ erweisen./rob/gl/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.04.2026 / 16:21 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2026 / 16:22 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.04.2026 / 16:21 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2026 / 16:22 / GMT
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Die Suedzucker Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 11,51EUR auf Lang & Schwarz (28. April 2026, 07:52 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Alex Sloane
Analysiertes Unternehmen: Südzucker
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 15
Kursziel alt: 15
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Alex Sloane
Analysiertes Unternehmen: Südzucker
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 15
Kursziel alt: 15
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