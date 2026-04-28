Käufer bleiben in Deckung

Der DAX pendelt derweil weiter um die Marke von 24.000 Punkten und sendet noch keine klaren Signale. Ein zunächst optimistischer Wochenstart wurde mit Öffnung der US-Märkte schnell wieder gebremst. Das erhoffte Kaufsignal blieb aus. Aktuell bewegt sich der Index weiterhin in einer Spanne zwischen 23.785 und 24.480 Punkten und gilt damit als neutral. Um neuen Schwung nach oben zu bekommen, müsste die obere Grenze durchbrochen werden. Fällt der Index hingegen unter den sogenannten EMA 200, drohen Rückgänge in Richtung 23.000 Punkte.

In den USA wurden Ermittlungen gegen Powell und die Notenbank inzwischen eingestellt. Dadurch scheint der Weg frei für einen möglichen Führungswechsel: Der von Donald Trump nominierte Kevin Warsh könnte künftig an der Spitze der Fed stehen. Allerdings bedeutet das nicht automatisch sinkende Zinsen. Im Gegenteil: Warsh gilt als möglicher „Falke“, also als jemand, der eher für höhere Zinsen eintritt. Auch seine Anhörung vor dem Senat brachte wenig neue Erkenntnisse. Klar ist jedoch, dass für ihn die Bekämpfung der Inflation oberste Priorität hat.

Aktuelle Lage

DAX bei 24.083 Punkten

VDAX auf erhöhtem Niveau - Nervosität latent erhöht

Fear& Greed Index bei 67 auf "Greed"

Tagesanalyse:

RSI: 55 - Buy MACD: 106 - Buy MOM: Das Momentum auf Tagesbasis ist ins neutrale Lager gewechselt Anlaufmarken nach oben bei 24.792 / 24.897 / 25.020 und 25.294 Punkten, nach unten bei 23.968 / 23.771 / 23.476 und 23.255 Punkten. Gaps bei 23.756 / 23.397 / 21.296 / 18.198 / 17.817 / 16.957 und 16.262 Punkten. Big Picture Druck auf langfristige Trendverläufe nimmt ab - Risiko einer weltweiten Rezession weiter hoch - Ölknappheit schlägt weltweit durch! - Inflationsängste steigen! VDAX-New Angstlevel weiter hoch, aber rückläufig VDAX-New der Deutschen Börse (24. April 2026): Bei 23,28% (steigend) (Vortag: 22,93%). Über 17% kaum stärkere Abwärtsbewegung. Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%. (Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.) Handelsidee: 1. Stop-Buy-Order über 24.480 Punkten platzieren, Stopp bei 24.000 Punkten. Kursziel bei 25.020 Punkten - aktiv! Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab. Gewinne eigenständig mitnehmen. Maßgeblich für das Erreichen des Kursziels ist das genannte Kursziel im Underlying.

DAX Performance Index (Tageschart in Punkten) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU96UW Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 8,25 - 8,26 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 23.367,21 Punkte Basiswert: DAX-Performance-Index KO-Schwelle: 23.367,21 Punkte akt. Kurs Basiswert: 24.083,54 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: 25.507 Punkte Hebel: 29,32 Kurschance: + 85 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU8X5C Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 9,30 - 9,31 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 25.023,52 Punkte Basiswert: DAX-Performance-Index KO-Schwelle: 25.023,52 Punkte akt. Kurs Basiswert: 24.083,54 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 25,85 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.