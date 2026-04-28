Hopp oder top

Die aktuelle Dynamik spricht dafür, dass sogar ein weiterer Anstieg bis zum bisherigen Rekordhoch von Mitte Februar bei 270,00 Euro möglich ist. Allerdings sollte man dort mit einer zwischenzeitlichen Gegenbewegung rechnen. Gelingt es der Aktie, dieses Hoch dauerhaft zu überwinden, könnten danach Kursziele bei 276,35 und schließlich 295,80 Euro in den Fokus rücken.

Zuvor hatte die Aktie nach einer längeren Schwächephase von Mitte Februar bis Ende März bei rund 198,00 Euro einen stabilen Boden gebildet. Von dort aus ging es wieder nach oben. In der Folge konnte der Kurs auch wichtige Durchschnittslinien überschreiten, was zusätzlichen Rückenwind brachte und den Anstieg bis in den Bereich von etwa 255,00 Euro ermöglichte.

Auf der anderen Seite sollten Anleger auch die Risiken im Blick behalten: Fällt der Kurs unter 239,00 Euro, könnte es zu einem Rücksetzer in Richtung der wichtigen Durchschnittslinien bei etwa 228,00 Euro kommen. Erst wenn auch diese Marke unterschritten wird, würde der aktuelle Aufwärtstrend allmählich ins Wanken geraten.

Trading-Strategie:

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LONG

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Stop-Buy-Order : 258,00 Euro

Kursziele : 270,00/276,35 Euro

Renditechance via DN0FRX : 90 Prozent

Anlagehorizont : 2 - 3 Wochen

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Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Siemens AG (Tageschart in Euro) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DN0FRX Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 2,37 - 2,47 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 228,9885 Euro Basiswert: Siemens AG KO-Schwelle: 228,9885 Euro akt. Kurs Basiswert: 251,85 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 276,35 Euro Hebel: 10,23 Kurschance: + 90 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU68NM Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 2,61 - 2,66 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 277,782 Euro Basiswert: Siemens AG KO-Schwelle: 277,782 Euro akt. Kurs Basiswert: 251,85 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 9,46 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.