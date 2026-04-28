Kaufsignal wird konsequent umgesetzt

Trotz dieses starken Anstiegs sehen Analysten noch weiteres Potenzial: Aus früheren Bewertungen ergeben sich mögliche Kursziele bei 551,10 und sogar 559,88 US-Dollar. Damit bleibt die Aktie für viele Anleger interessant, insbesondere auf der Käuferseite.

Auslöser für den jüngsten Kursschub war der Ausbruch aus einer vorherigen Handelsspanne zwischen 363,50 und 455,50 US-Dollar gegen Ende April. Dieses Signal hat weiteres Kaufinteresse geweckt. Inzwischen konnte die Aktie einen Höchststand von 531,36 US-Dollar erreichen.

Zwischenzeitliche Rücksetzer sind dabei nicht ungewöhnlich und können sogar gesund für den weiteren Trend sein. Idealerweise würden solche Konsolidierungen im Bereich um 455,50 US-Dollar enden. Sollte der Kurs jedoch stärker nachgeben, könnte eine Ausweitung der Korrektur bis in den Bereich des 50-Tage-Durchschnitts bei 415,73 US-Dollar folgen.

Insgesamt zeigt sich der US-Technologiesektor derzeit weiterhin robust, sodass es aktuell nur wenige Anzeichen für eine deutlich negative Entwicklung gibt.

Trading-Strategie:

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LONG

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Market-Buy-Order : 521,57 US-Dollar

Kursziele : 551,10/559,88 US-Dollar

Renditechance via DN0HDH : 50 Prozent

Anlagehorizont : 2 - 3 Wochen

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Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Micron Technology Inc. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DN0PHV Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 6,36 - 6,38 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 446,8171 US-Dollar Basiswert: Micron Technology Inc. KO-Schwelle: 446,8171 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 521,57 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 559,88 US-Dollar Hebel: 7,07 Kurschance: + 50 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU7RCV Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 7,59 - 7,61 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 607,3856 US-Dollar Basiswert: Micron Technology Inc. KO-Schwelle: 607,3856 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 521,57 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 5,80 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.