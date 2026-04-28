BARCLAYS stuft RWE AG(NEU) auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für RWE auf "Overweight" mit einem Kursziel von 66 Euro belassen. Die am 13. Mai anstehenden Quartalszahlen des Energiekonzerns sollten stark ausfallen und bereits seine These eines zu konservativen Jahresausblicks untermauern, schrieb Peter Crampton in einer Einschätzung vom Montagnachmittag./rob/gl/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 27.04.2026 / 16:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2026 / 16:04 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die RWE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,16 % und einem Kurs von 60,96EUR auf Tradegate (28. April 2026, 07:57 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Peter Crampton

Analysiertes Unternehmen: RWE AG(NEU)

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 66

Kursziel alt: 66

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 66,00 € , was eine Steigerung von +7,39% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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