Goldpreis bricht ein jetzt 4.631,62 USD

-1,03 %

USD

Gold Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -3,44 % 1 Monat +2,98 % 3 Monate -11,45 % 1 Jahr +40,34 %

Deutlicher Rückgang beim Goldpreis: Das Edelmetall verliertund fällt auf 4.631,62. Starker Verkaufsdruck prägt den Handel.

Angenommen, Sie hätten vor 1 Jahr 10.000USD in Gold gesteckt. Damals lag der Kurs bei 3.300,32USD. Heute steht er bei 4.631,62USD. Das Investment wäre auf 14.033,9USD gewachsen – eine Steigerung von +40,34 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Gold

Gold-Sentiment im wallstreetONLINE-Forum bleibt gemischt: Einige Beiträge erwarten Aufbruch aus der Seitwärtsbewegung, andere sehen noch Abwärtsdruck, wobei der Kurs technisch aktuell unter vielen Tageslinien liegt, außer der 200-Tage-Linie. Eine Erholung wird möglich gesehen, sollte der Trend sich nach oben drehen. 14-Tage-Kursentwicklung: nicht angegeben.