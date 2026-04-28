Silberpreis
Abverkauf bei Silber -2,80 % in 24h
Silberpreis stürzt ab: -2,80 % auf 73,39 USD.
Silber Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-8,46 %
|1 Monat
|+5,94 %
|3 Monate
|-35,63 %
|1 Jahr
|+125,64 %
Zur Veranschaulichung: Vor 10 Jahren notierte Silber bei 17,05964USD. Aus einer Anlage von 5.000USD wäre bis heute bei einem Kurs von 73,39USD ein Wert von 21.508,4USD geworden – ein Gewinn von +330,17 %.
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber
Aus dem wallstreetONLINE-Forum ergibt sich ein gemischtes Silber-Sentiment: Kurzfristiger Abwärtsdruck und Zweifel an einer nachhaltigen Rally (Beispiel: 121→73 USD, ca. -40% in 3 Monaten). Fundamentale/technische Sicht bleibt gemischt: Industrie-Nachfrage (Solar, EV) unterstützt; China-Importe und Lagerbestände deuten auf potenziell knappe Versorgung hin, doch kein dauerhafter Engpass sichtbar. Shanghai-Premium unter 13%. Langfristig Potenzial, aber kurzfristig volatil.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Silber eingestellt.
Zur Silber Diskussion
Informationen zu Silber
Silber ist ein doppelfunktionales Edelmetall – Industriestoff und Wertspeicher zugleich. Kursbewegungen entstehen aus dem Zusammenspiel von Angebot, Nachfrage und Investorenstimmung.
ETCs auf Silber
|ETF
|Strategie
|Replikation
|Hebel
|TER
|Letzter Kurs
|Perf. %
|Long
|Vollständig
|1
|0,40
|360,30EUR
|-1,02 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,36
|126,88EUR
|-0,98 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,59
|261,30EUR
|-1,38 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|389,26EUR
|-0,52 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|100,93EUR
|-2,15 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,45
|582,55EUR
|-3,01 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,29
|377,98EUR
|-1,12 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,25
|76,17EUR
|-1,43 %
|Long
|1
|0,00
|127,50EUR
|-1,83 %
|Short
|Sampling
|1
|0,98
|9,200EUR
|+0,68 %
Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.