Abverkauf bei Silber -2,80 % in 24h

-2,80 %

USD

Silber Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -8,46 % 1 Monat +5,94 % 3 Monate -35,63 % 1 Jahr +125,64 %

Silber bricht kräftig ein:auf 73,39. Händler sprechen von einem klaren Abwärtssignal nach den jüngsten Kursgewinnen.

Zur Veranschaulichung: Vor 10 Jahren notierte Silber bei 17,05964USD. Aus einer Anlage von 5.000USD wäre bis heute bei einem Kurs von 73,39USD ein Wert von 21.508,4USD geworden – ein Gewinn von +330,17 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber

Aus dem wallstreetONLINE-Forum ergibt sich ein gemischtes Silber-Sentiment: Kurzfristiger Abwärtsdruck und Zweifel an einer nachhaltigen Rally (Beispiel: 121→73 USD, ca. -40% in 3 Monaten). Fundamentale/technische Sicht bleibt gemischt: Industrie-Nachfrage (Solar, EV) unterstützt; China-Importe und Lagerbestände deuten auf potenziell knappe Versorgung hin, doch kein dauerhafter Engpass sichtbar. Shanghai-Premium unter 13%. Langfristig Potenzial, aber kurzfristig volatil.