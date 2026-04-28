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    Ölpreis

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    Brent-Öl im Höhenflug – plus +1,58 % auf 103,41 USD

    Brent-Öl verzeichnet einen kräftigen Anstieg von +1,58 % und notiert bei 103,41 USD. Der Markt reagiert positiv auf neue Impulse.

    Ölpreis - Brent-Öl im Höhenflug – plus +1,58 % auf 103,41 USD
    Foto: Stringer - dpa
    Der Brent-Ölpreis befindet sich klar im Aufwärtsmodus und steigt um +1,58 % auf 103,41USD. Anleger reagieren auf positive Signale aus dem Markt, während der Ölpreis neue kurzfristige Hochs ansteuert.

    Öl (Brent) Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +8,55 %
    1 Monat -3,77 %
    3 Monate +53,33 %
    1 Jahr +55,46 %

    Zur Veranschaulichung: Vor 3 Jahren notierte Öl (Brent) bei 78,80104USD. Aus einer Anlage von 1.000USD wäre bis heute bei einem Kurs von 103,41USD ein Wert von 1.312,29USD geworden – ein Gewinn von +31,23 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Öl (Brent)

    Brent-Sentiment aktuell von geopolitischen Risiken rund um Hormuz/Iran getrieben. Berichte warnen vor Lieferunterbrechungen und höheren Risikoaufschlägen; (Beitrag 1) Hormuz-Analyse beschreibt teils beruhigte Marktreaktionen. Einige Stimmen halten Öl trotz drohender Knappheit weiterhin günstig. 14-Tage-Preisveränderung wird in den Beiträgen nicht in Prozent genannt. Quelle: wallstreetONLINE.

    Zur Öl (Brent) Diskussion

    Informationen zu Öl (Brent)

    Der Brent-Ölpreis reagiert sensibel auf globale Konjunkturzyklen und makroökonomische Entwicklungen. Steigt die wirtschaftliche Aktivität, erhöht sich in der Regel auch die Nachfrage nach Rohöl, was preistreibend wirkt. Umgekehrt können Rezessionsängste oder eine schwächere Industrienachfrage den Ölpreis unter Druck setzen. Hinzu kommen geopolitische Faktoren wie Konflikte in Förderregionen, Sanktionen oder politische Spannungen, die das Angebot unsicher machen und Risikoprämien im Preis erzeugen. Fördermengen großer Produzenten, aber auch strategische Reserven und politische Eingriffe, beeinflussen das Marktgleichgewicht. Brent-Öl gilt daher nicht nur als Rohstoff, sondern auch als sensibler Indikator für die globale Wirtschaftslage.

    Ob ein Investment in Öl (Brent) sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Öl (Brent) berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Öl (Brent)-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.

    Öl (Brent)

    +1,27 %
    +8,55 %
    -3,77 %
    +53,33 %
    +55,46 %
    +31,23 %
    +54,40 %
    +122,01 %
    +61,41 %
    ISIN:XC0009677409WKN:967740



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