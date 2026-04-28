Mutares will Dividende stabil halten

Meinen(!) Erfahrungswerten zu Kapitalerhöhungen nach gibt es vier wesentliche Parameter, an denen sich die Qualität einer Kapitalerhöhung, und damit unterliegend das Marktstanding der sie durchführenden Firma ablesen läßt:





A - Kreis der (angesprochenen) Zeichner

B - Umfang der Kapitalerhöhung

C - Zeichnungspreis

D - im Nachgang: Zeichnungsquote









A - Kreis der (angesprochenen) Zeichner





Auch wenn viele Kleinanleger es meist für ein besonderes gutes Zeichen halten, wenn sie bei Kapitalerhöhungen mitzeichnen dürfen, ist es ein eher schlechtes Zeichen:





-> Je mehr (potentielle) Zeichner es gibt, desto höher sind die Kosten für die AG, da jede einzelne Transaktion Geld kostet - dazu zählen die Einbuchung von Bezugsrechten genauso wie deren Ausbuchung und die Transaktionskosten für die Einbuchung der gezeichneten Aktien. Dazu kommen die von der Firma zu zahlenden Kosten für die gesamte organisatorische Abwicklung.

-> Demgegenüber ist die Zeichnung durch wenige (oder gar nur einen) institutionellen Investor(en) deutlich kostengünstiger.

-> Noch mehr Kosten entstehen, wenn zudem noch ein Bezugsrechtehandel etabliert wird. Auch das wird von der Kleinaktionärsbasis häufig fälschlich als positives Zeichen gesehen. Vielmehr deutet es aber darauf hin, daß im Hintergrund nicht genügend Backstop-Investoren bereit stehen, die die Übernahme nicht gezeichneter Aktien garantieren.

-> Eine Zeichnung (ausschließlich) durch institutionelle Investoren ist darüber hinaus für die AG vorteilhaft, weil diese institutionellen Investoren häufig langfristig orientiert sind. Dies sichert die AG ab, und zeigt gleichzeitig Marktvertrauen in die AG.





Eine ungefähre Wertigkeit würde so aussehen:





-> Best Case: Ausschluß des allgemeinen Bezugsrechtes der bestehenden Aktionäre + Zeichnung der gesamten Kapitalerhöhung durch einen oder mehrere Institutionelle Investoren und/oder Großaktionäre. Neuaktionäre verpflichten sich zu mindestens mehrmonatigen Verkaufssperren

-> Middle Case: Allgemeines Bezugsrecht aller Aktionäre bei gleichzeitiger Backstop-Garantie durch instititionelle Investoren. Je höher der Backstop-Prozentsatz, desto besser. Im Idealfall sollten 100 % garantiert werden.

-> Bad Case: Maximal Teilzeichnung durch Institutionelle, aber keine Backstop-Vereinbarung.

-> Worst Case: Allgemeines Bezugsrecht der Aktionäre ohne Backstopp-Vereinbarung.





-> Mutares: Worst Case (Proforma nur ein Bad Case , aber Abstufung dafür, daß institutionelle Investoren bereits während der allgemeinen Zeichnungsphase neue Aktien in den Markt verkaufen durften - das ist ein absolutes NoGo!)









B, Umfang der Kapitalerhöhung





-> Eine Kapitalerhöhung kann nur in dem (prozentualen) Umfang durchgeführt werden, in welchem sie vorher durch einen Beschluß der HV möglich gemacht wurde. Je höher dieser prozentuale Vorratsbeschluß ist, desto kritischer ist die Firma zu betrachten.





-> Best Case: Eine Standardgröße für Kapitalerhöhungen sind 10 % des gezeichneten Kapitals - oder weniger.

-> Bad Case: Alle Erhöhungen um mehr als 10 % deuten auf einen überdurchschnittlichen Finanzierungsbedarf hin. Erhöhungen um mehr als 10 % sieht man in der Regel bei Firmen mit hohem Cashburn, z.B. Biopharma-Unternehmen. Mutares sollte als Firmenholding eigentlich nicht zu diesem Kreis gehören.

-> Worst Case: Nach oben hin sind quasi keine Grenzen gesetzt. Ich habe schon Kapitalerhöhungen um deutlich mehr als 100 % gesehen. Dann bewegt man sich natürlich schon im absoluten Junk-Bereich.





-> Mutares: Bad Case (Erhöhung um 20 %) mit negative r Tendenz (Geschäftsmodell sollte keine Kapitalerhöhungen diesen Ausmaßes nötig machen)









C - Zeichnungspreis





-> Der Zeichnungspreis gibt einen entscheidenden Hinweis darauf, wie die AG am Markt gesehen wird, und welchen Abschlag auf den Aktienkurs sie gewähren muß, um Zeichner zu animieren.





-> Best Case: Zeichnung zum aktuellen bzw. zugrunde zu legenden Durchschnittskurs bzw. mit minimalen Abschlägen (max. 5 %). Je geringer der Abschlag, desto besser. Es gibt sogar Zeichnungen über Kursniveau.

-> Middle Case: deutlicher Abschlag zum Vergleichkurs. Ich würde hier mal 10 % (bis maximal 15 %) ansetzen.

-> Worst Case: Alles unter 10 (bis 15 %) Abschlag. Auch hier gibt es nach unten keine Grenze vor dem absoluten Nullpunkt.





-> Mutares: Worst Case: 19 % Preisabschlag









D - im Nachgang: Zeichnungsquote





-> Eine erfolgreiche Kapitalerhöhung sollte auf 100 % Zeichnungsquote (bei Ausgabe an ausgesuchte, vorher festehende Investoren) bzw. auf eine (deutliche) Überzeichnung (bei freier Platzierung am Markt) hinauslaufen.





-> Best Case: Zeichnung zu 100 % (der Regelfall bei Abgabe an ausgesuchte, feststehende Investoren) bzw. (deutliche) Überzeichnung für auf dem freien Markt (Allgemeine Zeichnungsmöglichkeit + Überbezugsrechte und/oder Backstop-Investoren)

-> Bad Case: Unzureichende Zeichnungsquote (alles unter 100 %), aber unverzüglicher Nachverkauf der übrig gebliebenen Aktien zum Ausgabepreis

-> Worst Case: Kapitalerhöhung kann nicht vollständig platziert werden





-> Mutares: Bad Case









-> Und bevor jetzt gleich wieder der Entrüstungssturm losbricht: Das ist meine persönliche , gleichwohl auf vielen Jahren Börsenerfahrung beruhende, Einschätzung . Jeder kann hier gern seine eigene Einschätzung dagegensetzen!



