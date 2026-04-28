🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger in allen getesteten Depotgrößen. Jetzt sparen und Depot eröffnen → 🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger. Jetzt Depot eröffnen →
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsmutares AktievorwärtsNachrichten zu mutares
    281 Aufrufe 281 0 Kommentare 0 Kommentare

    Mutares will Dividende stabil halten

    Für Sie zusammengefasst
    • Mutares schlägt Dividende 2,00 € je Aktie
    • Mindestdividende mit möglichen Zusatzausschüttungen
    • Hauptversammlung am 3. Juli 2026 in München
    Mutares will Dividende stabil halten
    Foto: adobe.stock.com

    MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Beteiligungsgesellschaft Mutares plant für 2025 eine stabile Dividende. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung die Ausschüttung einer Dividende von 2,00 Euro je Aktie vor und damit ebenso viel wie für 2024, teilte das Unternehmen am Dienstag in München mit. Diese sei als Mindestdividende zu verstehen. Sollten die Münchener sich in Zukunft von Unternehmensbeteiligungen trennen, die Ergebnis und Liquidität abwerfen, sollen die Anteilseigner mit einer zusätzlichen Ausschüttung am Erfolg beteiligt werden.

    Die Hauptversammlung von Mutares soll am 3. Juli 2026 stattfinden./lew/nas

    mutares

    -1,98 %
    +2,61 %
    -12,49 %
    -19,69 %
    -26,83 %
    +24,25 %
    +15,27 %
    +91,10 %
    +190.284,62 %
    ISIN:DE000A2NB650WKN:A2NB65
    mutares direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur mutares Aktie

    Die mutares Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,40 % und einem Kurs von 25,35 auf Tradegate (28. April 2026, 08:03 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der mutares Aktie um +2,61 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -12,49 %.

    Die Marktkapitalisierung von mutares bezifferte sich zuletzt auf 555,00 Mio..

    mutares zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,9600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 8,4400 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 41,86EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 37,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 47,00EUR was eine Bandbreite von +49,49 %/+89,90 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu mutares - A2NB65 - DE000A2NB650

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über mutares. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Mutares’ Kurs- und Bewertungsfragen: Verzögerte Exits (u.a. Amaneos) belasten Cashflow und Ergebnis; daher wird ein großer Exit als Kursmotor gefordert. Diskussionen über Kapitalmarktaktivitäten (Anleihenaufstockungen, jüngste KE) und Widersprüche zu Managementaussagen. Short-Positionen reagieren gemischt. Viele sehen KE-Preis und ~8% Dividende als Kaufchance, andere warnen vor Exit-Risiko.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber mutares eingestellt.

    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Mutares will Dividende stabil halten Die Beteiligungsgesellschaft Mutares plant für 2025 eine stabile Dividende. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung die Ausschüttung einer Dividende von 2,00 Euro je Aktie vor und damit ebenso viel wie für 2024, teilte das …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     