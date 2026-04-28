Mutares will Dividende stabil halten

Meinen(!) Erfahrungswerten zu Kapitalerhöhungen
nach gibt es vier wesentliche Parameter, an denen sich die
Qualität einer Kapitalerhöhung, und damit unterliegend das
Marktstanding der sie durchführenden Firma ablesen läßt:
A - Kreis der (angesprochenen) Zeichner
B - Umfang der Kapitalerhöhung
C - Zeichnungspreis
D - im Nachgang: Zeichnungsquote
A - Kreis der (angesprochenen) Zeichner
Auch wenn viele Kleinanleger es meist für ein besonderes gutes
Zeichen halten, wenn sie bei Kapitalerhöhungen mitzeichnen
dürfen, ist es ein eher schlechtes Zeichen:
-> Je mehr (potentielle) Zeichner es gibt, desto höher sind
die Kosten für die AG, da jede einzelne Transaktion Geld kostet -
dazu zählen die Einbuchung von Bezugsrechten genauso wie deren
Ausbuchung und die Transaktionskosten für die Einbuchung der
gezeichneten Aktien. Dazu kommen die von der Firma zu zahlenden
Kosten für die gesamte organisatorische Abwicklung.
-> Demgegenüber ist die Zeichnung durch wenige (oder gar nur
einen) institutionellen Investor(en) deutlich kostengünstiger.
-> Noch mehr Kosten entstehen, wenn zudem noch ein
Bezugsrechtehandel etabliert wird. Auch das wird von der
Kleinaktionärsbasis häufig fälschlich als positives Zeichen
gesehen. Vielmehr deutet es aber darauf hin, daß im Hintergrund
nicht genügend Backstop-Investoren bereit stehen, die die
Übernahme nicht gezeichneter Aktien garantieren.
-> Eine Zeichnung (ausschließlich) durch institutionelle
Investoren ist darüber hinaus für die AG vorteilhaft, weil diese
institutionellen Investoren häufig langfristig orientiert sind.
Dies sichert die AG ab, und zeigt gleichzeitig Marktvertrauen in
die AG.
Eine ungefähre Wertigkeit würde so aussehen:
-> Best Case: Ausschluß des allgemeinen Bezugsrechtes der
bestehenden Aktionäre + Zeichnung der gesamten Kapitalerhöhung
durch einen oder mehrere Institutionelle Investoren und/oder
Großaktionäre. Neuaktionäre verpflichten sich zu mindestens
mehrmonatigen Verkaufssperren
-> Middle Case: Allgemeines Bezugsrecht aller Aktionäre bei
gleichzeitiger Backstop-Garantie durch instititionelle
Investoren. Je höher der Backstop-Prozentsatz, desto besser. Im
Idealfall sollten 100 % garantiert werden.
-> Bad Case: Maximal Teilzeichnung durch Institutionelle, aber
keine Backstop-Vereinbarung.
-> Worst Case: Allgemeines Bezugsrecht der Aktionäre ohne
Backstopp-Vereinbarung.
-> Mutares: Worst
Case(Proforma nur ein Bad
Case, aber Abstufung dafür, daß institutionelle Investoren
bereits während der allgemeinen Zeichnungsphase neue Aktien in
den Markt verkaufen durften - das ist ein absolutes NoGo!)
B, Umfang der Kapitalerhöhung
-> Eine Kapitalerhöhung kann nur in dem (prozentualen) Umfang
durchgeführt werden, in welchem sie vorher durch einen Beschluß
der HV möglich gemacht wurde. Je höher dieser prozentuale
Vorratsbeschluß ist, desto kritischer ist die Firma zu
betrachten.
-> Best Case: Eine Standardgröße für Kapitalerhöhungen sind 10
% des gezeichneten Kapitals - oder weniger.
-> Bad Case: Alle Erhöhungen um mehr als 10 % deuten auf einen
überdurchschnittlichen Finanzierungsbedarf hin. Erhöhungen um
mehr als 10 % sieht man in der Regel bei Firmen mit hohem
Cashburn, z.B. Biopharma-Unternehmen. Mutares sollte als
Firmenholding eigentlich nicht zu diesem Kreis gehören.
-> Worst Case: Nach oben hin sind quasi keine Grenzen gesetzt.
Ich habe schon Kapitalerhöhungen um deutlich mehr als 100 %
gesehen. Dann bewegt man sich natürlich schon im absoluten
Junk-Bereich.
-> Mutares: Bad Case
(Erhöhung um 20 %) mit negativer Tendenz (Geschäftsmodell sollte keine
Kapitalerhöhungen diesen Ausmaßes nötig machen)
C - Zeichnungspreis
-> Der Zeichnungspreis gibt einen entscheidenden Hinweis
darauf, wie die AG am Markt gesehen wird, und welchen Abschlag
auf den Aktienkurs sie gewähren muß, um Zeichner zu animieren.
-> Best Case: Zeichnung zum aktuellen bzw. zugrunde zu
legenden Durchschnittskurs bzw. mit minimalen Abschlägen (max. 5
%). Je geringer der Abschlag, desto besser. Es gibt sogar
Zeichnungen über Kursniveau.
-> Middle Case: deutlicher Abschlag zum Vergleichkurs. Ich
würde hier mal 10 % (bis maximal 15 %) ansetzen.
-> Worst Case: Alles unter 10 (bis 15 %) Abschlag. Auch hier
gibt es nach unten keine Grenze vor dem absoluten Nullpunkt.
-> Mutares: Worst
Case: 19 % Preisabschlag
D - im Nachgang: Zeichnungsquote
-> Eine erfolgreiche Kapitalerhöhung sollte auf 100 %
Zeichnungsquote (bei Ausgabe an ausgesuchte, vorher festehende
Investoren) bzw. auf eine (deutliche) Überzeichnung (bei freier
Platzierung am Markt) hinauslaufen.
-> Best Case: Zeichnung zu 100 % (der Regelfall bei Abgabe an
ausgesuchte, feststehende Investoren) bzw. (deutliche)
Überzeichnung für auf dem freien Markt (Allgemeine
Zeichnungsmöglichkeit + Überbezugsrechte und/oder
Backstop-Investoren)
-> Bad Case: Unzureichende Zeichnungsquote (alles unter 100
%), aber unverzüglicher Nachverkauf der übrig gebliebenen Aktien
zum Ausgabepreis
-> Worst Case: Kapitalerhöhung kann nicht vollständig
platziert werden
-> Mutares: Bad Case
-> Und bevor jetzt gleich wieder der Entrüstungssturm
losbricht: Das ist meine persönliche, gleichwohl auf
vielen Jahren Börsenerfahrung beruhende, Einschätzung.
Jeder kann hier gern seine eigene Einschätzung
dagegensetzen!
-> Die einzelnen Kriterien sind nicht
Mutares-exklusiv, sondern können über jede Art
Kapitalerhöhung gelegt werden - und werden von mir auch zur
generellen Beurteilung von Kapitalerhöhungen eingesetzt.