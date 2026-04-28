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    CARB-X gewährt AdJane Fördermittel zur Weiterentwicklung seines auf der nOMV-Plattform basierenden Impfstoffs zur Vorbeugung von Gonorrhö

    Der heterologe Ansatz zielt darauf ab, eine gezielte, breit wirksame Immunantwort auf Infektionen mit Neisseria gonorrhoeae hervorzurufen

    BOSTON, 28. April 2026 /PRNewswire/ -- Der „Combating Antibiotic-Resistant Bacteria Biopharmaceutical Accelerator" (CARB-X) gewährt AdJane 2,6 Millionen US-Dollar zur Förderung der Entwicklung eines Impfstoffkandidaten zur Vorbeugung von Infektionen, die durch Neisseria gonorrhoeae (N. gonorrhoeae) verursacht werden. AdJane ist ein in den Niederlanden ansässiges Unternehmen, das sich auf Impfstoffplattformen im klinischen Stadium spezialisiert hat und seine Plattform „Native Outer Membrane Vesicle" (nOMV) einsetzt, um gegen Antibiotikaresistenzen vorzugehen, die Pandemievorsorge zu verbessern und globale Gesundheitsherausforderungen zu bewältigen.

    CARB X and AdJane Logo

    N. gonorrhoeae verursacht Gonorrhö, eine der am häufigsten gemeldeten bakteriellen Geschlechtskrankheiten, die jährlich für über 80 Millionen Neuinfektionen verantwortlich ist. Die Erkrankung kann zu schweren Komplikationen wie einer Beckenentzündung, Unfruchtbarkeit und einem erhöhten Risiko einer HIV-Infektion führen, wobei viele Infektionen aufgrund fehlender Symptome unerkannt bleiben.

    Zudem löst N. gonorrhoeae keine dauerhafte natürliche Immunität aus, was zu häufigen Reinfektionen und wiederholten Antibiotikabehandlungen führt. Der Kreislauf aus Reinfektion und Antibiotikaexposition hat zur zunehmenden Antibiotikaresistenz beigetragen.

    „Die klinische Behandlung von Gonorrhö wird aufgrund der steigenden Antibiotikaresistenz und begrenzter Behandlungsmöglichkeiten immer komplexer", sagte Richard Alm, Interim-Leiter der Forschungs- und Entwicklungsabteilung bei CARB-X. „Der Ansatz von AdJane stellt eine technisch fundierte Strategie dar, die darauf abzielt, zentrale Herausforderungen bei der Erzeugung einer schützenden Immunität anzugehen, um die Infektionsrate von Gonorrhö zu senken und die Ausbreitung von Antibiotikaresistenzen zu verlangsamen."

    Die nOMV-Plattform von AdJane – die auf einer abgeschlossenen klinischen Phase-I-Studie aufbaut, die ein günstiges Sicherheitsprofil beim Menschen nachwies – wird mittels eines heterologen Ansatzes auf Gonorrhö angewendet. Diese Strategie kombiniert einen breiten, plattformgesteuerten antigenen Hintergrund mit der gezielten Expression mehrerer hochkonservierter Gonokokken-Antigene, um eine gezielte, breitbandige Immunantwort auf N. gonorrhoeae auszulösen.

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