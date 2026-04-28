BARCLAYS stuft MICROSOFT CORP auf 'Overweight'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Microsoft mit einem Kursziel von 600 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Die überarbeitete Vereinbarung der Partnerschaft mit OpenAI bewertet der Analyst Raimo Lenschow insgesamt positiv für den Softwareriesen. Beide Parteien bewegten sich auf eine unabhängigere Zukunft zu, und die neue Vereinbarung scheine für Microsoft wie OpenAI wesentlich praktikabler zu sein, schrieb er in einer Einschätzung vom Montag./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.04.2026 / 14:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2026 / 14:28 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.04.2026 / 14:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2026 / 14:28 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Microsoft Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,23 % und einem Kurs von 361,6EUR auf Tradegate (28. April 2026, 08:04 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Raimo Lenschow
Analysiertes Unternehmen: MICROSOFT CORP
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 600
Kursziel alt: 600
Währung: USD
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Raimo Lenschow
Analysiertes Unternehmen: MICROSOFT CORP
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 600
Kursziel alt: 600
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