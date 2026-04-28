YOC trotzt Marktkrise & setzt klare Ziele für 2026
Wachstum mit Schattenseiten: Trotz steigender Erlöse und internationaler Dynamik belasten höhere Kosten und Sondereffekte die Profitabilität der YOC AG im Jahr 2025.
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- Der Konzernumsatz der YOC AG stieg im Jahr 2025 um 6% auf 37,1 Mio. EUR, wobei das internationale Geschäft um 15% wuchs und Deutschland einen leichten Rückgang von 1% verzeichnete.
- Die Rohertragsmarge sank von 47% auf 42%, was hauptsächlich auf gestiegene Kosten und temporäre Sondereffekte zurückzuführen ist, was einen negativen Ergebniseffekt von rund 1,8 Mio. EUR zur Folge hatte.
- Das EBITDA für 2025 betrug 2,4 Mio. EUR, deutlich weniger als im Vorjahr (5,2 Mio. EUR), und das Konzernperiodenergebnis lag bei -0,4 Mio. EUR (2024: 3,7 Mio. EUR).
- Der operative Cashflow blieb mit 3,8 Mio. EUR nahezu stabil, während die Investitionen um 8% auf 2,6 Mio. EUR erhöht wurden, um in technologische Plattformen, KI-Lösungen und neue Marktinitiativen zu investieren.
- Zum Jahresende 2025 verfügte die YOC AG über einen Liquiditätsbestand von 4,1 Mio. EUR sowie ungenutzte Kontokorrentlinien in Höhe von 1,5 Mio. EUR, was der Gesellschaft Planungssicherheit gibt.
- Für 2026 erwartet die YOC AG einen Umsatz zwischen 39,0 und 41,0 Mio. EUR, ein EBITDA zwischen 3,0 und 4,5 Mio. EUR sowie ein Konzernergebnis zwischen 0,0 und 1,5 Mio. EUR.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Jahresfinanzbericht, bei YOC ist am 28.04.2026.
Der Kurs von YOC lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 6,9100EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert.
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