KAP AG: Geschäftsbericht 2025 & Prognose für 2026 – Alles Wichtige!
Die KAP AG blickt auf ein herausforderndes Jahr 2025 zurück: Umsatzrückgang, hohe Wertminderungen und Verlust prägen das Bild, doch Refinanzierung und Prognose geben Hoffnung.
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- Der Umsatz der KAP AG für 2025 beträgt 241,4 Mio. EUR, was 4,4 % weniger ist als im Vorjahr; das normalisierte EBITDA liegt bei 20,9 Mio. EUR.
- Das Segment flexible films entwickelte sich positiv, während die Segmente engineered products und surface technologies aufgrund schwacher Nachfrage in wichtigen Branchen schwächer abschnitten.
- Die erfolgreiche Refinanzierung des Konsortialkredits sichert die finanzielle Basis für weitere Restrukturierungsmaßnahmen.
- Für 2026 prognostiziert die KAP AG Umsatzerlöse zwischen 230,0 Mio. EUR und 250,0 Mio. EUR sowie ein normalisiertes EBITDA zwischen 19,0 Mio. EUR und 23,0 Mio. EUR.
- Im Jahr 2025 wurden Wertminderungen in Höhe von 50,9 Mio. EUR aufgrund anhaltend schwieriger Marktbedingungen in den Segmenten engineered products und surface technologies vorgenommen.
- Das Jahresergebnis 2025 weist einen Verlust von –67,5 Mio. EUR auf, und es wird keine Dividende ausgeschüttet; die Eigenkapitalquote sank auf 23,9 %.
Der Kurs von KAP lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 2,0550EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,73 % im Plus.
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