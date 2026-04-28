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    KAP AG: Geschäftsbericht 2025 & Prognose für 2026 – Alles Wichtige!

    Die KAP AG blickt auf ein herausforderndes Jahr 2025 zurück: Umsatzrückgang, hohe Wertminderungen und Verlust prägen das Bild, doch Refinanzierung und Prognose geben Hoffnung.

    KAP AG: Geschäftsbericht 2025 & Prognose für 2026 – Alles Wichtige!
    Foto: adobe.stock.com
    • Der Umsatz der KAP AG für 2025 beträgt 241,4 Mio. EUR, was 4,4 % weniger ist als im Vorjahr; das normalisierte EBITDA liegt bei 20,9 Mio. EUR.
    • Das Segment flexible films entwickelte sich positiv, während die Segmente engineered products und surface technologies aufgrund schwacher Nachfrage in wichtigen Branchen schwächer abschnitten.
    • Die erfolgreiche Refinanzierung des Konsortialkredits sichert die finanzielle Basis für weitere Restrukturierungsmaßnahmen.
    • Für 2026 prognostiziert die KAP AG Umsatzerlöse zwischen 230,0 Mio. EUR und 250,0 Mio. EUR sowie ein normalisiertes EBITDA zwischen 19,0 Mio. EUR und 23,0 Mio. EUR.
    • Im Jahr 2025 wurden Wertminderungen in Höhe von 50,9 Mio. EUR aufgrund anhaltend schwieriger Marktbedingungen in den Segmenten engineered products und surface technologies vorgenommen.
    • Das Jahresergebnis 2025 weist einen Verlust von –67,5 Mio. EUR auf, und es wird keine Dividende ausgeschüttet; die Eigenkapitalquote sank auf 23,9 %.

    Der Kurs von KAP lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 2,0550EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,73 % im Plus.


    KAP

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    ISIN:DE0006208408WKN:620840
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