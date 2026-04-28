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    Glyphosat-Showdown

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    Bayer-Aktie rutscht ab – im Juni fällt das Urteil zum Milliarden-Fluch Monsanto

    Ende Juni fällt die Entscheidung im Roundup-Drama. Geht Bayer leer aus, bleiben Milliardenrisiken. Gewinnt der Konzern, könnte sich der Knoten endlich lösen.

    Glyphosat-Showdown - Bayer-Aktie rutscht ab – im Juni fällt das Urteil zum Milliarden-Fluch Monsanto
    Foto: Patrick Pleul - dpa-Zentralbild

    Für Bayer kommt im milliardenschweren Roundup-Rechtsstreit neuer Gegenwind aus den USA. Bei einer Anhörung vor dem Obersten Gerichtshof zeigten sich die Richter uneins, ob Klagen nach dem Recht einzelner Bundesstaaten trotz bundesweiter Zulassungsregeln zulässig sind. An der Börse wird die Aktie am Dienstag mit Abschlägen von über 4 Prozent gehandelt. 

    Im Zentrum steht die Berufung gegen ein Urteil aus Missouri, in dem dem Kläger John Durnell 1,25 Millionen US-Dollar zugesprochen wurden. Er machte geltend, nach jahrelangem Kontakt mit dem glyphosathaltigen Unkrautvernichter Roundup an einem Non-Hodgkin-Lymphom erkrankt zu sein. Bayer argumentiert, dass das US-Bundesrecht solche Klagen ausschließen müsse. Konzernanwalt Paul Clement verwies darauf, dass die US-Umweltschutzbehörde EPA keine Krebswarnung verlange und die Etiketten ohne entsprechenden Hinweis genehmigt habe. Zusätzliche Vorgaben einzelner Bundesstaaten seien daher unzulässig.

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    Mehrere Richter signalisierten jedoch Zweifel an dieser Sichtweise. Der konservative Richter Neil Gorsuch stellte infrage, warum Klagen auf Ebene der Bundesstaaten automatisch im Widerspruch zum Bundesrecht stehen sollten. Gerichtspräsident John Roberts gab zu bedenken, dass Bundesstaaten auf neue Gefahrenhinweise reagieren können müssten, während Bundesbehörden noch prüfen. Andere Richter warnten dagegen vor einem regulatorischen Flickenteppich.

    Die Regierung von Präsident Donald Trump stellte sich in dem Verfahren auf die Seite Bayers. Vertreter des US-Justizministeriums warnten, unterschiedliche Vorgaben aus 50 Bundesstaaten würden die Einheitlichkeit der Kennzeichnung untergraben.

    Für Bayer ist das Verfahren von enormer Bedeutung. Der Konzern hatte sich die Rechtslasten mit der 63 Milliarden US-Dollar schweren Monsanto-Übernahme im Jahr 2018 eingehandelt. Vorstandschef Bill Anderson will die Altlasten bis Ende 2026 deutlich reduzieren. Erst im Februar brachte Bayer einen neuen Sammelvergleich über bis zu 7,25 Milliarden US-Dollar auf den Weg, um Zehntausende aktuelle und künftige Klagen beizulegen. Ein Urteil des Supreme Courts wird bis Ende Juni erwartet.

    Analysten reagierten dennoch vergleichsweise zuversichtlich. Barclays bekräftigte das Rating "Overweight" mit Kursziel 48 Euro. JPMorgan bleibt mit 50 Euro ebenfalls bei "Overweight" und betonte, die Entscheidung könne Signalwirkung für rund 80 Prozent der anhängigen Glyphosat-Verfahren haben. UBS bestätigte ihre Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 52 Euro.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,14 % und einem Kurs von 37,20EUR auf Tradegate (28. April 2026, 08:58 Uhr) gehandelt.


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    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
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    Glyphosat-Showdown Bayer-Aktie rutscht ab – im Juni fällt das Urteil zum Milliarden-Fluch Monsanto Ende Juni fällt die Entscheidung im Roundup-Drama. Geht Bayer leer aus, bleiben Milliardenrisiken. Gewinnt der Konzern, könnte sich der Knoten endlich lösen.

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