BARCLAYS stuft Schott Pharma auf 'Equal Weight'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Schott Pharma von 15 auf 16 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Im Bereich der Pharma-Verpackungsspezialisten präferiert der neu verantwortliche Experte Jonathon Unwin Hersteller von Injektionssystemen wie Ypsomed, wie er am Montagnachmittag schrieb. Die Schweizer hob er auf "Overweight" und stufte Gerresheimer auf "Underweight" ab./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.04.2026 / 15:30 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2026 / 15:45 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.04.2026 / 15:30 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2026 / 15:45 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die SCHOTT Pharma Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,17 % und einem Kurs von 15,50EUR auf Tradegate (28. April 2026, 08:12 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Jonathon Unwin
Analysiertes Unternehmen: Schott Pharma
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 16
Kursziel alt: 15
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Jonathon Unwin
Analysiertes Unternehmen: Schott Pharma
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 16
Kursziel alt: 15
Währung: EUR
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