BARCLAYS stuft Schott Pharma auf 'Equal Weight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Schott Pharma von 15 auf 16 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Im Bereich der Pharma-Verpackungsspezialisten präferiert der neu verantwortliche Experte Jonathon Unwin Hersteller von Injektionssystemen wie Ypsomed, wie er am Montagnachmittag schrieb. Die Schweizer hob er auf "Overweight" und stufte Gerresheimer auf "Underweight" ab./ag/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 27.04.2026 / 15:30 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2026 / 15:45 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die SCHOTT Pharma Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,17 % und einem Kurs von 15,50EUR auf Tradegate (28. April 2026, 08:12 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Jonathon Unwin

Analysiertes Unternehmen: Schott Pharma

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 16

Kursziel alt: 15

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

