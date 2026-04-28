Verhaltener Handelsstart erwartet

Angesichts der weiterhin hohen Ölpreise halten die aktuellen Konjunktur- und Inflationssorgen an. Insofern sind die Zinsentscheidungen in Japan, Europa und den USA in dieser Woche von besonderem Interesse. In Japan blieb der Leitzins unverändert, wie die Bank of Japan am Dienstag mitteilte. Am Mittwoch folgt die US-Notenbank (Fed). Für Donnerstag sind dann die Sitzungen der EZB und der Bank of England anberaumt. "Suchen dürften die Anleger nach Hinweisen, ob die bislang abwartende Haltung vieler Notenbanken beibehalten wird oder ob Zinserhöhungen für eine der nächsten Sitzungen signalisiert werden", schrieb Commerzbank-Experte Alexander Krämer.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Anleger am deutschen Aktienmarkt dürften nach dem verhaltenen Wochenauftakt auch am Dienstag Vorsicht walten lassen. Mangelnde Fortschritte in den Verhandlungen zwischen dem Iran und den Vereinigten Staaten um eine Öffnung der für den globalen Öltransport wichtigen Meeresstraße von Hormus sowie steigende Ölpreise dürften die Kauflaune in Grenzen halten. Der X-Dax als außerbörslicher Indikator für den Dax signalisierte eine Stunde vor dem Xetra-Start einen kaum veränderten Stand bei 24.094 Punkten.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Der Labordienstleister und Diagnostikanbieter Qiagen blickt pessimistischer auf das laufende Jahr. Wegen verschiedener US-Einflussfaktoren und der zunehmenden geopolitischen Unsicherheiten werden das Umsatzwachstum und das Ergebnis im laufenden Jahr niedriger ausfallen als bisher gedacht. Im ersten Quartal war der Umsatz um ein Prozent gesunken. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag bei 54 US-Cent. Experten hatten bei den Erlösen mehr und beim Ergebnis mit einem Wert in dieser Größenordnung erwartet. Die Qiagen-Aktie verlor vorbörslich auf der Handelsplattform Tradegate zuletzt 2,8 Prozent.

Die Deutsche Börse verdiente im ersten Quartal dank guter Geschäfte rund um Finanzmarkt-Produkte deutlich mehr. Finanzchef Jens Schulte sieht den Konzern damit "voll auf Kurs", seine Jahresziele für 2026 zu erreichen. Für die Papiere des Börsenbetreibers ging es auf Tradegate zuletzt um 0,3 Prozent aufwärts, nachdem sie im bisherigen Jahresverlauf fast ein Fünftel gewonnen hatten.

Mit Blick auf die Anhörung vor dem obersten US-Gericht im Verfahren um milliardenschwere US-Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten hat sich der Pharma- und Chemiekonzern Bayer zufrieden gezeigt. Die Richter müssen entscheiden, ob Bundesrecht zu Warnhinweisen beim Verkauf von Unkrautvernichtern - wie Bayer argumentiert - über dem Recht von Bundesstaaten steht. Eine Entscheidung des Obersten Gerichtshofs wird für Ende Juni 2026 erwartet. Die Bayer-Titel büßten auf Tradegate 3,3 Prozent ein.

Die Papiere von Henkel werden am Dienstag mit einem Dividendenabschlag von 2,07 Euro je Aktie gehandelt und dürften deshalb rein optisch ein stärkeres Minus aufweisen./edh/stk

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Bayer Aktie Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,97 % und einem Kurs von 36,89 auf Tradegate (28. April 2026, 08:19 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bayer Aktie um -13,43 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,16 %. Die Marktkapitalisierung von Bayer bezifferte sich zuletzt auf 35,96 Mrd.. Bayer zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,2700 %. Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 49,75EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 43,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 55,00EUR was eine Bandbreite von +16,37 %/+48,85 % bedeutet.



