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    Mayr-Melnhof Karton: Quartalsbericht Q1 2026 – Alle Details auf einen Blick

    Trotz geopolitischer Spannungen und steigender Kosten behauptet sich der Konzern mit solider Profitabilität, gezielten Effizienzprogrammen und robusten Ergebnissen in allen Divisionen.

    Mayr-Melnhof Karton: Quartalsbericht Q1 2026 – Alle Details auf einen Blick
    Foto: adobe.stock.com
    • Zukünftig erfolgt die Berichterstattung zum 1. und 3. Quartal aus Effizienzgründen ausschließlich über ein Trading Statement.
    • Konsolidiertes Q1/2026: Umsatzerlöse 927,5 Mio. EUR (−11,0% vs. berichtetes Q1/2025 inkl. TANN), bereinigtes EBITDA 104,1 Mio. EUR (−12,7%), bereinigtes betriebliches Ergebnis 49,1 Mio. EUR (−19,4%), bereinigte EBITDA‑Margin 11,2%.
    • Pro‑forma (exkl. TANN) Q1/2026: Umsätze −5,9% auf 927,5 Mio. EUR, bereinigtes EBITDA nahezu stabil (104,1 Mio. EUR; −0,7%), bereinigtes betriebliches Ergebnis +5,6% auf 49,1 Mio. EUR; EBITDA‑Margin +59 bp auf 11,2%, Operating‑Margin +58 bp auf 5,3%.
    • Ab März erhöhte sich erheblicher Kosten‑ und Ergebnisdruck durch geopolitische Eskalationen (insb. Naher Osten), vor allem höhere Kosten für Energie, Transport und Chemikalien; dadurch bestehen auch für das Gesamtjahr erhebliche Ergebnisrisiken.
    • Das konzernweite Fit‑For‑Future‑Programm zeigt stärkere als geplante Fortschritte mit substanzieller Maßnahmenpipeline (Fixkosten, Effizienz, Prozessharmonisierung, strukturelle Anpassungen) als wirkungsvolle Gegensteuerung.
    • Divisionsergebnisse: Food & Premium Packaging hielt die bereinigte Operating Margin trotz geringerer Absatzmengen dank Kostensenkungen; Pharma & Healthcare Packaging verbesserte das Ergebnis durch Effizienzsteigerungen; Board & Paper sicherte Mengen und erreichte hohe Auslastung und ein leicht über Vorjahr liegendes Ergebnis.

    Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Mayr-Melnhof Karton ist am 28.04.2026.

    Der Kurs von Mayr-Melnhof Karton lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 85,30EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert.


    Mayr-Melnhof Karton

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    ISIN:AT0000938204WKN:890447
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