AMD, Intel & Nvidia: Vorsicht vor zu viel Euphorie – die Absturzgefahr ist groß!

Schon seit Wochen kennt der Halbleiterindex Philadelphia Semiconductor (SOX) kaum ein Halten. Gegenüber seinem Ende März bei 7.084 Punkten erzielten Verlaufstief hat er zeitweise fast 50 Prozent zugelegt. Erst ein Minus von einem Prozent zum Wochenauftakt beendete die beispiellose Gewinnserie angetrieben von starken Quartalszahlen wie denen von Taiwan Semiconductor und ausgerechnet Intel , das in den vergangenen Jahren als KI-Verlierer gehandelt wurde.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Doch es gibt für Anlegerinnen und Anleger allen Grund, auch im Angesicht von neuen Allzeithochs bei AMD und Nvidia, jetzt vorsichtiger zu werden. Mit den Erwartungen sind in den vergangenen Wochen auch die Unternehmensbewertungen stark gestiegen. Das wird jetzt beispielsweise dem Nischenhersteller Rambus zum Verhängnis, dessen Zahlen für einen Kursanstieg von 170 Prozent in 12 Monaten einfach nicht gut genug waren.

Nach +170 Prozent überzeugt Rambus nicht

Der Hersteller von Speicherchips und Speichercontrollern hat seine Erlöse gegenüber dem Vorjahresquartal um 8,1 Prozent auf 180,2 Millionen US-Dollar steigern können. Damit konnten die Erwartungen des Marktes ganz knapp (um 0,2 Mio. USD) geschlagen werden. Zwar legten die Produkterlöse um 15 Prozent auf 88 Millionen US-Dollar dazu, dafür fielen die die Einkünfte aus dem Lizenzgeschäft etwas niedriger aus als noch vor einem Jahr.

Auf der Ertragsseite konnte Rambus nicht überzeugen, hier fiel der bereinigte Gewinn pro Aktie (Non-GAAP) mit 0,63 US-Dollar um einen Cent niedriger aus als erwartet – das ist zu wenig, für eine Aktie, die sich im Wert zwischenzeitlich sogar verdreifacht hatte.

Insgesamt erzielte der Konzern einen auf die Anteilseignerinnen und -eigner entfallenden Nettogewinn von 69,3 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg von rund 5 Millionen US-Dollar entspricht. Auf berichteter Basis (GAAP) wurden mit 59,9 Millionen US-Dollar nach einem Anstieg der Produktkosten jedoch sogar etwas weniger verdient als vor 12 Monaten.

Der Ausblick wird den Erwartungen nicht gerecht

Für das kommende Quartal stellte Rambus Lizenzerlöse von 76 bis 82 Millionen US-Dollar in Aussicht, die Produkterlöse wurden auf 95 bis 101 Millionen US-Dollar geschätzt und die Umsätze aus anderen Quellen auf 19 bis 25 Millionen US-Dollar. Das ergibt eine Umsatzspanne von 190 bis 198 Millionen US-Dollar. Damit lag die Midpoint-Guidance mit 194 Millionen US-Dollar unter den Markterwartungen von 196,6 Millionen US-Dollar.

Der bereinigte Gewinn soll sich im kommenden Vierteljahr auf 0,65 bis 0,73 US-Dollar je Aktie belaufen. Auch hier lag die Mittelpunktschätzung von 0,69 US-Dollar unter den Analystenprognosen von 0,71 US-Dollar. Die Abweichungen mögen gering erscheinen, aber die hohe Unternehmensbewertung verzieh keinen noch so kleinen Fehler.

Zweistellige Kursverluste gleich zweimal an nur einem Tag

Die Quittung der Anlegerinnen und Anleger folgte umgehend. Nachdem Rambus im regulären Handel ohnehin bereits 10,8 Prozent verloren hatte, büßte die Aktie in der US-Nachbörse unter hohen Handelsumsätzen weitere 11,5 Prozent auf 125,00 US-Dollar ein. Damit hat sie gegenüber ihrem noch am Freitag markierten Allzeithoch bei über 161,80 US-Dollar bereits 22,7 Prozent eingebüßt.

Gegenüber dem Ende März markierten Verlaufstief bei 77,89 US-Dollar betragen die Kursgewinne jedoch noch immer 60,5 Prozent. Das demonstriert, wie euphorisch Anlegerinnen und Anleger in den vergangenen Wochen gegenüber Halbleiterwerten agiert haben – und wie groß das Abwärtspotenzial angesichts unverändert hoher Bewertungen noch ist.

Fazit: Hohe Bewertungen verzeihen nicht die geringste Schwäche

Für 2026 ist Rambus mit einem KGVe von 53,8 bewertet, das liegt um mehr als das Doppelte über dem 5-Jahres-Mittel von 26,1. Auch bei vielen anderen Kennziffern handelt die Aktie teils um mehrere Hundert Prozent sowohl gegenüber dem Branchendurchschnitt als auch der historischen Norm. Hier liegt eine signifikante strukturelle Überbewertung dar. Wird diese nach dem schwächer als erwartet ausgefallenen Ausblick abgebaut, waren die jüngsten Kursverluste erst der Anfang.

Damit ist Rambus ein mahnendes Beispiel für die gesamte Branche, die zuletzt keine Grenzen zu kennen schien. Bei Intel beträgt das KGVe 2026 inzwischen 76,8, bei AMD sind es 51,8, dazu kommen Speicherchiphersteller wie Western Digital und Seagate (Zahlen noch in dieser Woche) mit Gewinnvielfachen um 45. Hier genügt schon die geringste Enttäuschung und Anlegerinnen und Anleger müssen sich auf heftige Verluste einstellen.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion