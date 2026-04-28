GOLDMAN SACHS stuft NOKIA auf 'Neutral'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Nokia von 8 auf 8,90 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Alexander Duval passte seine Schätzungen an die jüngsten Signale zu den Nachfragetrends nach optischen und IP-Netzwerken an. Hier machten sich die starken Investitionen in Künstliche Intelligenz bemerkbar. Der Experte bewertet die Aktien der Finnen fortan mit einem höheren Maßstab./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.04.2026 / 17:16 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Die Nokia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,05 % und einem Kurs von 9,28EUR auf Tradegate (28. April 2026, 08:24 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS
Analyst: Alexander Duval
Analysiertes Unternehmen: NOKIA
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 8,90
Kursziel alt: 8
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Alexander Duval
Analysiertes Unternehmen: NOKIA
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 8,90
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