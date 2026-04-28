BARCLAYS stuft Shell (neu) auf 'Overweight'
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Shell auf "Overweight" mit einem Kursziel von 4500 Pence belassen. Mit der Übernahme des kanadischen Energieunternehmens ARC Resources für 16,4 Milliarden US-Dollar sichere sich der Öl- und Gaskonzern das Wachstum, über das sich Investoren zuletzt gesorgt hätten, schrieb Lydia Rainforth in einer Einschätzung vom Montag. Dies habe allerdings mit Blick auf die hohe Bewertung der Kanadier seinen Preis./rob/gl/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.04.2026 / 14:26 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2026 / 14:27 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.04.2026 / 14:26 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2026 / 14:27 / GMT
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Die Shell Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,70 % und einem Kurs von 37,41EUR auf Tradegate (28. April 2026, 08:24 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Lydia Rainforth
Analysiertes Unternehmen: Shell (neu)
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 45
Kursziel alt: 45
Währung: GBP
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Lydia Rainforth
Analysiertes Unternehmen: Shell (neu)
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 45
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